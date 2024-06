Agente Onana in sede Inter: il motivo dell’incontro

Nessun ritorno in programma per l’ex portiere senegalese in nerazzurro, Botines e la dirigenza dell’Inter in sede per altri affari di mercato con focus sul futuro del giovane Zarate

Altra giornata d’intenso lavoro fra le mura interne di casa Inter, per definire le ultime mosse preparative che anticiperanno l’avvio della sessione estiva di mercato. Sia Giuseppe Marotta, in qualità di presidente tuttofare, che il direttore sportivo Piero Ausilio hanno avuto modo di interloquire con Tullio Tinti, attuale rappresentante di Simone Inzaghi, al fine di chiudere il discorso rinnovo.

Ma non finisce qui. Perché dopo l’ufficialità di Nicolò Barella e quella attesa di Lautaro Martinez, l’Inter attende nuovi colpi. E la fila d’incontri in programma potrebbe allungarsi ulteriormente, come accaduto nelle scorse ore con il primo contatto con Albert Botines.

Il procuratore sportivo ha infatti raggiunto la sede principale nerazzurra di Viale della Liberazione con il chiaro intento di discutere di affari e fra i tanti giocatori di cui cura l’immagine, Botines accoglie da tempo anche André Onana. Eppure il club nerazzurro, almeno per il momento e senza chiusure su un futuro ipotetico, non ha affatto alcuna intenzione di tornare a discutere del senegalese ora in forze al Manchester United. Soprattutto dopo aver concluso una stagione difficile in una squadra ancora stordita e mai proiettata verso la vittoria del campionato per il comeback decisivo.

Da Zarate a Perez, Botines accolto dall’Inter per parlare di mercato

Piuttosto, l’attenzione di Botines è incentrata principalmente sul discutere del futuro di una giovane leva in forze alla formazione Primavera dell’Inter, di cui fa le veci. Trattasi del centrocampista diciassettenne Dilan Zarate, prelevato dalle giovanili del Girona poco meno di una stagione fa.

Il ragazzo ha mostrato da subito grande margine di crescita, tanto da esser balzato nella formazione Under-18 nel giro di qualche mese e non soltanto per motivazioni legate all’età anagrafica. Dall’alto di una buona predisposizione al gol, il baby talento colombiano ora vuol capire cosa ne sarà di lui. L’Inter sarebbe intenzionata a farlo crescere in casa, permettendogli di seguire le orme dei suoi predecessori. Ne sapremo di più prossimamente.

Oltre a Zarate, l’Inter sarebbe altresì intenzionata a trascinare verso di sé anche altri prospetti da inserire nella nuova formazione Primavera che verrà, orfana di Cristian Chivu in panchina. Stando alle informazioni riportate da ‘calciomercato.it‘, fra i nomi in lizza ci sarebbe anche quello dello spagnolo Alex Perez, classe 2006 militante nel Betis B, oggetto di sondaggi anche da parte di Udinese e Roma.