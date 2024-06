Martinez sempre più vicino all’Inter: tutti i dettagli

Il portiere spagnolo sarebbe destinato a lasciare il Genoa per far capolino all’Inter, c’è ancora distanza fra domanda e offerta ma filtra fiducia per il nuovo vice Sommer

Difendere la porta dell’Inter con costanza ed attenzione non è compito facile o compito per chiunque. Soprattutto dopo l’annata positiva messa in tasca da André Onana e più in generale dalla grande eredità lasciata da Samir Handanovic nel recente passato. Eppure Yann Sommer alla primissima esperienza in nerazzurro ha fatto ben più di quel che gli si era domandato.

Il portierone svizzero, oggi in ritiro con la Nazionale per la disputa degli incontri di Euro 2024, resta ai massimi livelli e lo ha dimostrato in varie occasioni. Sia con parate di rilievo e salvataggi composti, sia con la pacata capacità di rasserenare il reparto difensivo che, complessivamente, ha svolto un lavoro eccezionale anche a seguito della partenza di Milan Skriniar. Per l’Inter si è trattato di un colpo al risparmio davvero ammirevole, ma la dirigenza nerazzurra deve comunque guardare avanti con spirito di proiezione. Messa una prima pietra sopra il tentativo di rinnovo del prestito di Emil Audero in qualità di seconda alternativa, molti indizi sono adesso a favore dell’arrivo di Josep Martinez.

Il giovane portiere del Genoa ha fatto bene in stagione e lo dimostrano i numeri e la fiducia accordatagli da Alberto Gilardino. Motivo per cui anche il prezzo del suo cartellino è cresciuto vistosamente sino a raggiungere una quota di circa 18 milioni, per il club ligure. Proprio nell’ultimo incontro di campionato contro i nerazzurri, fra l’altro, ha dato dimostrazione di tutto il suo valore con interventi eccezionali.

Josep Martinez vicinissimo per 15 milioni: manca l’intesa definitiva col Genoa

L’Inter però vuol giocarsi bene le sue carte e non affrettare risposte azzardate: un primo approccio per Josep Martinez è stato effettuato intorno ai 13 milioni di euro più 2 milioni di bonus aggiuntivi, ora si tenterà la via di mezzo definitiva per convincere il Genoa.

Stando agli ultimi aggiornamenti, a completamento della trattativa potrebbe finirci anche una contropartita nerazzurra del calibro di Martin Satriano o un altro giovane fresco del termine del rispettivo prestito stagionale, dunque di rientro all’Inter in estate. Le parti sono comunque molto vicine e sarebbe soltanto questione di poco prima che si raggiunga la quadra, così da donare al club non soltanto il vice Sommer ma anche un potenziale buon erede quando il suo mandato sarà terminato. Resta in secondo piano, invece, Bento dell’Athletico Paranaense.