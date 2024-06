Soldi e scambio con Simeone: risposta già arrivata

Inter e Napoli stanno continuando a dar vita a un importante duello di mercato, svelato il nome dell’osservato speciale delle due big italiane

La formazione su cui siede attualmente in panchina il tecnico Simone Inzaghi è pronta ad accogliere alla propria corte un nuovo difensore. A pesare sono infatti le età di Stefan de Vrij e Francesco Acerbi sempre più in forte fase avanzata, col centrale made in Italy che tra le tante cose ha già rimediato diversi infortuni nel corso della regular season volta da poco al termine.

Eccezion fatta per i tanti nomi che sono finiti per essere accostati alla squadra neo Campione d’Italia in questi ultimi tempi, era e continua ad essere quello di Alessandro Buongiorno il profilo maggiormente apprezzato in casa Inter, così come dalle parti di Castel Volturno. Di fatto, è il Napoli l’altro sodalizio interessatosi in maniera concreta alla situazione legata al futuro dell’attuale Capitano del Torino, valutato sui 40 milioni di euro.

Già nei giorni scorsi, infatti, i partenopei hanno provato a tentare in due modi differenti il presidente Urbano Cairo, ponendo prima sul tavolo un’offerta sui 35 milioni di euro più bonus per il cartellino del giovane prodotto del vivaio granata e successivamente una proposta in soldi più in aggiunta il tesserino di Giovanni Simeone, altro scenario a cui la formazione piemontese ha risposto con un no secco. Questa la ragione per cui il club campano ha alzato ora la propria proposta, che in questo caso rischia di mettere per davvero al tappeto la società meneghina.

Napoli, presentata un’offerta da 40 milioni di euro per Buongiorno: l’Inter rischia di restare a mani vuote

Facendo riferimento a quanto raccontato da ‘Il Mattino’ in queste ultime ore, il Napoli ha presentato un’offerta da 40 milioni di euro per il cartellino di Alessandro Buongiorno, profilo messosi in grande evidenza anche nel corso della passata stagione tanto da essersi conquistato la convocazione per Euro 2024, competizione a cui il classe ’99 parteciperà al fianco della Nazionale Italiana di Calcio, guidata dal Ct Luciano Spalletti.

Ammontano a 31 i gettoni racimolati nella scorsa regular season dal forte difensore centrale made in Italy, in grado di mettere a registro anche 3 reti e 1 assist. E’ il Napoli, quindi, la società che appare ora in vantaggio nella corsa per il giovane prodotto del vivaio del Torino, pronto ad abbandonare il Piemonte nell’arco di quest’estate, oramai alle porte. Questa, dunque, la notizia di cui deve tener necessariamente conto l’Inter, club interessatosi praticamente per primo alla situazione legata al futuro dell’attuale Capitano dei granata.