Un talento incredibile: l’Inter ha preso il ‘nuovo Ilicic’

L’Inter sta per prendere o ha già preso un talento paragonato a Ilicic: un trequartista capace di spaziare dalla mediana all’attacco

Pare che l’Inter sia a un passo dal chiudere per ingaggiare un 2006 di grande prospettiva, un talento sloveno indicato come un nuovo Ilicic in patria. C’è anche chi lo paragona a Dejan Stankovic. L’affare potrebbe chiudersi a ore per circa un milione di euro. La squadra di provenienza, l’NK Domzale, vorrebbe poter ottenere una percentuale sulla prossima rivendita, e si tratta dunque di limare solo gli ultimi accordi marginali.

Il giovane in questione si chiama Luka Topalovic, gioca come trequartista in Slovenia e, secondo il Guardian, è tra i 60 migliori giocatori nati nel 2006. Chi lo conosce bene dice che a un milione di euro è più che regalato.

Chi invece conosce i colpi di mercato del club nerazzurro degli ultimi anni sa che Marotta e Ausilio stanno puntando ad aggiungere ogni anno almeno una giovane potenziale stella, da abbinare ai colpi più “ordinari”, relativi a giocatori svincolati o da prendere in saldo. In ogni caso, si tratta sempre di poter portare nel club un asset traducibile in una futura plusvalenza o in un valore sportivo per la squadra.

Luka Topalovic non è un ragazzino di belle speranze ancora da formare. In patria in molti lo considerano già come la migliore speranza del calcio nazionale dopo Benjamin Sesko. Bisogna dunque essere soddisfatti del primo e vero colpo del calciomercato nerazzurro, anche se il ragazzo potrebbe non essere aggregato in prima squadra ma passare direttamente alla Primavera.

L’Inter prende per un milione il nuovo Iliic: focus su Topalovic

Sul diciottenne sloveno c’erano anche l’Atalanta, Dinamo Zagabria e vari club esteri. L’operazione dovrebbe arrivare a una conclusione positiva con una spesa da un milioni o al massimo 2, più una piccola percentuale sulla futura rivendita.

Topalovic, nonostante la giovane età, gioca già in prima squadra: quest’anno ha disputato un’intera stagione da titolare, registrando 35 presenze, 2 goal e 4 assist. Ha giocato soprattutto come trequartista, ma Matej Podlogar, coach dell’NK Domzale, lo ha provato spesso anche come mezzala, con buoni risultati.

Il ragazzo è già sceso in campo in Conference League e ha debuttato con l’Under-19 della Nazionale slovena. E pare che la Bosnia voglia soffiarlo alla Slovenia, convocandolo nella sua nazionale maggiore (la famiglia della madre di Luka è bosniaca, quella del padre croata, quindi è convocabile da tre diverse Nazionali).

Cosa aspettarsi dal giovane sloveno

Il paragone con Ilicic viene fatto soprattutto per il fisico, ma il giovane talento sloveno sa giocare bene anche più arretrato: ha istinto per l’assist e difende bene il pallone. Sa dribblare e sa inserirsi in velocità. Preferisce spostarsi a ridosso dell’area avversaria, ma quest’anno ha fatto vedere di sapersela cavare anche in interdizione e costruzione.

Non è velocissimo, e questo è il suo vero punto debole. Per l’età che ha è già molto maturo dal punto di vista tattico e si è già dimostrato un pericolo costante in trazione. Può giocare tranquillamente sia come mezzala che come numero 10, dato che sa inserirsi con e senza palla e sa far valere il fisico nei contrasti. Volendo potrebbe anche essere schierato come playmaker.

In Nazionale ha fatto benissimo in coppia con Jakupovic, che potrebbe essere un altro giocatore nel mirino dell’Inter (gioca nell’Olimpia Lubiana come attaccante esterno o punta centrale). Nelle giovanili dell’Olimpia ha segnato 13 goal in una ventina di presenze, ha collezionato due partite nella Serie A slovena e una presenza in Champions League.

In ogni caso ci si può fidare del fatto che Topalovic venga fuori dall’accademia giovanile dell’NK Domzale, una squadra da cui sono usciti giocatori come Sesko, Ilenic, Cerin, Mkajar e Repas. Gli uomini di Baccin lo hanno seguito a lungo e sono convinti che si tratti di un ottimo acquisto.