Telefonata all’Inter: cose da pazzi, rispunta Belotti

Nuovo scenario a sorpresa per il futuro del centravanti di attuale proprietà della Roma, accasatosi nel gennaio scorso alla Fiorentina in via temporanea

Si sono incrociate nel corso della scorsa finestra di calciomercato invernale le strade di Andrea Belotti e quella della Fiorentina, club che ha accolto il classe ’93 alla propria corte tramite la formula del prestito oneroso, dalla durata di soli sei mesi in questo caso.

Di fatto, la formazione toscana ha dovuto versare appena 750mila euro nelle casse della Roma per appropriarsi in via temporanea del cartellino dell’ex Torino, atteso di nuovo nella Capitale a partire da inizio luglio. Regna grande incertezza, ad oggi, sul futuro della prima punta made in Italy, legato alla formazione su cui siede attualmente in panchina il tecnico Daniele De Rossi a mezzo di un accordo valido sino a giugno 2025 e a tutti gli effetti fuori dal progetto tecnico di questa stessa società, già a caccia di una nuova sistemazione per lo stesso centravanti nativo di Calcinate.

Così facendo, dunque, a prendere in mano la situazione può essere proprio il rappresentante di Belotti, che potrebbe finire per proporre il proprio assistito a diverse squadre italiane, Inter inclusa visto e considerato che Marotta e Ausilio sono alla ricerca di una nuova pedina offensiva da poter regalare al tecnico Simone Inzaghi in vista della prossima stagione. Ciò nonostante, i nerazzurri finirebbero per rispondere con un no secco difronte a questa eventuale proposta di mercato, visto e considerato che il club di Viale della Liberazione è sì alla ricerca di un nuovo rinforzo là davanti, ma nello specifico di una seconda punta in grado di saltare l’uomo, caratteristica che manca all’interno della rosa quest’oggi a disposizione del tecnico piacentino. Quello di Albert Gudmundsson, in tal senso, il nome che piace più di tutti.