Dalla Juve all’Inter: apertura al prestito e si chiude

L’ex difensore centrale del Napoli, Kim Min-Jae, potrebbe lasciare il Bayern dopo l’arrivo del giapponese Ito. Doppia chance in Serie A fra Juventus e Inter ma soltanto a determinate condizioni

L’ultima edizione di Champions League del vecchio ordinamento si è conclusa con la vittoria della favorita Real Madrid ai danni del Borussia Dortmund che, proprio nelle scorse ore, ha annunciato una serie di cambiamenti radicali per aprire un nuovo ciclo vincente. Quantomeno in Germania.

Lì dove ha dominato per intero il Bayer Leverkusen dell’astro nascente Xabi Alonso e ha invece deluso ancora una volta il Bayer Monaco, anch’esso pronto per una mini rivoluzione che dovrebbe intaccare anche l’organico del promosso Vincent Kompany. Sebbene si sia trattato di una scelta poco in linea con lo spirito vincente bavarese, l’assegnazione di un ruolo tanto importante ad un allenatore di scarsa esperienza internazionale ma con un grande passato da calciatore è forse quel che molti club attualmente aspirano a raggiungere. Come accaduto anche in Italia da Simone Inzaghi all’Inter, passando per Daniele De Rossi alla Roma e non ultimo Thiago Motta alla Juventus.

Nel calderone dei cambiamenti potrebbe finirci comunque il difensore centrale Kim Min-Jae, vecchia conoscenza del calcio italiano di Serie A tra le file del Napoli campione d’Italia sotto la guida Spalletti. Il coreano, infatti, dovrà fare spalla a spalla con il nuovo arrivo giapponese Hiroki Ito di provenienza dallo Stoccarda e non è escluso che per questioni di spazio possa chiedere di andar via, sospinto dall’azione promotrice della sua stessa entourage.

Kim ancora in Serie A? Juve e Inter papabili ma non c’è nulla

La pista italiana resta aperta per Kim e fra le alternative a disposizione filtra soprattutto la Juventus, per via dell’ottimo ricordo di Cristiano Giuntoli che lo aveva scoperto nell’arco del suo ciclo di colpi straordinari a Napoli.

Diversamente, l’Inter resterebbe soltanto in coda complice una situazione finanziaria ancora non florida che permetterebbe al club nerazzurro di giocare con il Bayern soltanto per il prestito. In entrambi i casi però, le due italiane dovranno fare i conti con un’uscita in organico per far spazio sufficiente al roccioso centrale sudcoreano: si è spesso parlato di Gleison Bremer da una parte, mentre dall’altra non tramonta l’idea di cessione di Stefan de Vrij. Al momento nessuno dei protagonisti menzionati sarebbe realmente sul piede della partenza ed è verosimile che Kim possa non mettere piede in Serie A tanto facilmente ad un annetto di distanza dal suo addio.