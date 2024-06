Dumfries e Conte, il colpo di scena che ‘gela’ l’Inter. E Marotta annuncia i rinnovi di Lautaro e Inzaghi

Nuovo scenario a sorpresa in arrivo, ora sì che i nerazzurri rischiano una grande beffa per il proprio out di destra

Denzel Dumfries viaggia sempre più spedito verso l’addio dall’Inter. A pesare è infatti l’accordo che lega l’ex Psv alla formazione su cui siede attualmente in panchina il tecnico Simone Inzaghi sino a giugno 2025. E’ questa la ragione per cui il club meneghino intende disfarsi il prima possibile del laterale olandese, proprio per monetizzare qualcosina dalla partenza dello stesso classe ’96.

Erano e restano quelli di Aaron Wan-Bissaka, Michael Kayode ed Emil Holm i principali nomi finiti sul taccuino della dirigenza nerazzurra per quella determinata zona di campo. Non solo, perché un altro profilo preso in considerazione da Marotta e Ausilio per il proprio out di destra è quello di Amar Dedic, riuscito a mettersi in evidenza anche nella sua seconda stagione trascorsa al fianco del Salisburgo, club che ha affrontato l’Inter in Champions League soltanto nella scorsa regular season, volta da poco al termine.

A chiudere per il giovane classe ’02 potrebbe essere però un’altra società militante quest’oggi nel campionato di Serie A, nello specifico il Napoli.

🗣Marotta e il doppio annuncio sul rinnovo di Lautaro e Inzaghi✍️

🇮🇹Da Casa Azzurri, il Presidente dell’Inter ‘esalta’ poi Barella: “Ha l’umiltà del gregario ma ha anche del talento. È moderno e completo”.#Marotta #Lautaro #Inzaghi #Barella #ItaliaAlbania #EURo2024 pic.twitter.com/vriKlJyvkj — Interlive (@interliveit) June 16, 2024

Il Napoli piomba su Decic, laterale del Salisburgo che piace anche all’Inter

La formazione guidata dal neo arrivato Antonio Conte è ufficialmente finita sulle tracce di Amar Dedic, terzino destro di attuale proprietà del Salisburgo. A riferirlo è ‘Sky Sport’, fonte secondo cui il sodalizio campano sta ora provando l’accelerata per il giovane classe ’02 ai danni dell’Inter.

Ammontano a 31 i gettoni racimolati nella scorsa regular season dall’ex Wolfsberger, che ha chiuso la stagione in formato 2023-24 mettendo a referto anche 5 reti e altrettanti assist. Mica male per un 21enne, aggiungeremmo. E’ questa, dunque, la notizia di cui deve tener necessariamente conto la squadra su cui siede attualmente in panchina il tecnico Simone Inzaghi.