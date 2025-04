Stangata Inter, partita rinviata e incubo calendario: “È insostenibile”

Il punto di Biasin sulle grandi fatiche dell’Inter in stagione, dovute all’infittirsi del numero di partite in tutte le competizioni

L’Inter ha chiuso l’ultima partita di campionato contro il Bologna con una sconfitta, ma non c’è tempo per piangersi addosso.

Nella sua interezza, la squadra alle dipendenze di Simone Inzaghi punta adesso alle restanti cinque. Ciascuna delle quali assumerà un peso potenzialmente decisivo per le sorti della corsa al titolo, condivisa con il Napoli di Antonio Conte.

Da qui alla fine, però, al contrario di quanto possano dire i partenopei, l’Inter deve fare i conti con ulteriori impegni infrasettimanali che perdureranno indicativamente fino alla fine del mese di maggio.

L’infittirsi del calendario preoccupa tanto gli addetti ai lavori nerazzurri quanto la maggior parte della tifoseria e nonostante le varie rappresaglie a cui hanno preso parte persino tanti fuoriclasse del calcio europeo, la situazione non sembra destinata a cambiare nell’immediato.

Ad aver complicato le valutazioni sugli incastri temporali delle partite ancora da disputare in Serie A è stata la scomparsa di Papa Francesco nel Lunedì dell’Angelo e la decisione di fissare proprio nella mattinata del prossimo sabato i funerali in sua memoria.

Biasin stanco dell’andazzo: “Necessaria una Serie A a 18 squadre”

In un primo momento si era ipotizzato che Inter-Roma, delicato big match del weekend, potesse esser giocato ugualmente di sabato, facendo semmai leva sul posticipo dell’orario nella finestra serale.

Alla fine, però, la Lega Serie A ha preferito osservare la circolare ministeriale che ha disposto cinque giorni di lutto nazionale, posponendo la disputa della partita alla domenica pomeriggio.

Sulla questione è intervenuto anche il giornalista Fabrizio Biasin, a mezzo di un post pubblicato sul suo profilo ‘X’. “Non era necessario attendere la morte del Papa per rendersi conto che il moderno calendario del calcio non è più sostenibile per club e giocatori. Eppure, è andata esattamente così”.

Quindi, cavalcando la stessa linea di pensiero, ha aggiunto: “Occorre puntare alla Serie A a 18 squadre. Non è un capriccio, ma una necessità per fare ordine”.

Questo il calendario delle ultime partite della stagione dell’Inter: