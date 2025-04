Rinviata la partita con l’Inter: “Un favore al Barcellona”

La stampa spagnola esulta dopo il rinvio di Inter-Roma, meno giorni di preparazione per i nerazzurri in vista del big match di Champions

Niente deroga speciale, nessuna eccezione al cordoglio collettivo. Anche l’Inter, al pari di tutte le altre realtà sportive italiane, osserverà cinque giorni di lutto nazionale, come da disposizioni governative sopraggiunte all’indomani della scomparsa di Papa Francesco.

La partita in programma contro la Roma, inizialmente fissata a sabato 26 aprile, è stata dunque posticipata al pomeriggio di domenica 27. Accantonando, in via definitiva, la possibilità di ottenere il permesso di disputa nel medesimo giorno in cui si terranno le esequie del Santo Padre.

Tale decisione, presa di comune accordo con staff e giocatori nerazzurri, stravolge però gli equilibri nella tabella di marcia della squadra. Proiettata non soltanto alla sfida di campionato coi giallorossi, ma soprattutto al big match del mercoledì successivo contro il Barcellona. Valevole, quest’ultimo, per la semifinale d’andata di Champions League.

Inter-Roma di domenica e meno tempo per recuperare, in Spagna cresce l’entusiasmo

Nel concreto, l’Inter avrà a disposizione un giorno in meno per poter recuperare dalla partita precedente e prepararsi alla delicata trasferta del Lluís Companys di Montjuic.

Diversamente, per il Barcellona lo scenario non muta. I catalani, reduci dalla vittoria contro il Mallorca in campionato, giocheranno la finale di Copa del Rey contro il Real Madrid nella cornice serale dell’Olimpico de la Cartuja, proprio di sabato.

Avendo così a disposizione, come sarebbe dovuto essere anche per l’Inter, quattro giorni pieni di recupero prima del fischio d’inizio della supersfida coi nerazzurri.

Diversi portali d’informazione spagnoli, inclusi alcuni quotidiani sportivi piuttosto noti, hanno riportato la notizia con entusiasmo. Definendo la disposizione di rinvio di Inter-Roma da parte della Lega Serie A come un “favore al Barcellona”, che arriverà decisamente più fresca e preparata rispetto agli avversari guidati da Simone Inzaghi.