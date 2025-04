Inter sul nuovo Henry: “Disposti a pagarlo qualsiasi prezzo”

Il club nerazzurro partecipa alla grande corsa per il giovane talento minorenne, da molti paragonato all’ex stella dell’Arsenal

Impegnata in un ciclo di partite terribile, che potrebbe lanciarla verso grandi traguardi e trofei che potrebbero essere alzati al cielo nel mese di maggio, ma anche decretare una stagione da ‘zero tituli‘ che onestamente questo gruppo non meriterebbe (la sconfitta di Bologna ha già maledettamente complicato il cammino in campionato), l’Inter è molto attiva anche sul fronte del calciomercato.

Oltre che ‘portarsi’ avanti il lavoro in vista della prossima stagione – la partecipazione alla Champions League è da considerarsi messa in cassaforte – il club è attento alla possibilità di mettere a segno qualche gustoso colpo per il Mondiale per Club, sfruttando l’eccezionale finestra di mercato che aprirà dal 1 al 10 giugno prossimi.

Anche qualora Marotta ed Inzaghi decidessero di non fare acquisti per la prestigiosa kermesse della FIFA, la prima decade di giugno può essere molto utile per fare dei passi avanti nelle trattative per calciatori messi nel mirino magari di recente. E sui quali un approfondimento – sia a livello di colloqui che delle giuste strategie da adottare in vista dell’affondo finale – è da ritenersi quasi propedeutico. Se non addirittura necessario.

In tal senso, la stampa inglese riferisce del grande interesse mostrato dai nerazzurri per un giovanissimo attaccante, ancora minorenne, militante nel campionato africano del suo paese. Sul calciatore, paragonato per caratteristiche e margini di miglioramento addirittura a tale Thierry Henry, ci sarebbero già prestigiosi club inglesi e tedeschi.

Inter, partita la scalata a Sima: concorrenza inglese e tedesca

Lui si chiama Gibril Sima, gioca nella squadra dei Dutch Lions in Gambia, e compirà 18 anni proprio a giugno. Una gemma nascosta, insomma, considerando la lontananza e il poco appeal – per usare un eufemismo – che normalmente suscita la lega del paese africano in oggetto.

Come riportato dal portale britannico ‘Footoballinsider247.com’, sul calciatore è vivo l’interesse del Tottenham Hotspur ma anche del Borussia Dortmund, che sarebbero disposti a pagare qualunque cifra pur di averlo tra le proprie fila il prossimo anno.

Tottenham are among a host of clubs, including Inter Milan and Borussia Dortmund tracking Dutch Lions’ Gambian forward Gibril Sima. The 17-year-old is regarded as the next big talent to emerge from Gambia since Brighton’s Yankuba Minteh. #THFC #bvb #Inter pic.twitter.com/DzNDW0VhZ7 — Pete O’Rourke (@SportsPeteO) April 18, 2025

Il club londinese, in procinto di avviare una vera e propria rivoluzione che partirà con l’allontanamento dell’attuale tecnico Ange Postecoglou, ha bisogno di nuova linfa vitale in attacco, mentre i gialloneri della Ruhr, specialisti in acquisti di campioncini semi sconosciuti da rivendere poi a peso d’oro qualche anno dopo, vogliono proseguire sulla falsariga di una politica di mercato economicamente molto redditizia. L’Inter, e Marotta, non restano però certo a guardare: la battaglia per il talento gambiano è appena iniziata.