L’Inter paga la clausola: arriva lo ‘strano’ bomber da 27 gol

Non un centravanti ma un trequartista dal piede fatato sul taccuino di Marotta, che piace anche a Roma e Feyenoord

La squadra di Simone Inzaghi si appresta a vivere il tratto finale della stagione con un grosso carico di responsabilità sulle spalle, vista l’enorme posta in palio, oltre che una buona dose di stanchezza accumulata nelle gambe.

A giochi finiti, però, sarà presto per poter pensare alle vacanze. Perché prima ci sarà da prender parte alla primissima edizione del rinnovato Mondiale per Club.

Sebbene l’intero ambiente nerazzurro ambisca ad andare fino in fondo alla neonata competizione internazionale riservata ai club, la dirigenza è consapevole di non poter pretendere ulteriori sforzi da parte di quanti, all’interno della rosa, hanno chiesto fin troppo dal proprio corpo finora.

Per questo motivo, cavalcando anche la necessità di ringiovanire le file secondo le linee guida disposte da Oaktree ad inizio stagione, verranno portate avanti operazioni di mercato mirate.

I reparti di attacco e difesa potrebbero subire modifiche consistenti, in funzione dell’uscita di scena di calciatori come Joaquin Correa e Mehdi Taremi.

Al posto di uno dei due, senza doversi spingere troppo in là con affari da cifre esorbitanti, il duo Marotta-Ausilio potrebbe portare in squadra un talento poco noto al calcio italiano, ma decisamente lanciato sulla scena internazionale negli ultimi mesi.

Steijn, l’Inter e soli 10 milioni per l’addio anticipato: su di lui c’è anche la Roma

Il profilo del calciatore corrisponde a Sem Steijn, attualmente in forze al Twente. Nel campionato di Eredivisie, ha già messo a segno 23 reti in 28 partite giocate, mentre sono 5 gli assist all’attivo.

Numeri davvero notevoli ma che non stupirebbero, se a metterli a referto fosse stato un centravanti di spessore. In questo caso specifico, Steijn è tutt’altro che un centravanti: di base, fa il trequartista. All’occorrenza, però, può giocare come mediano d’impostazione.

Sull’atipico bomber del Twente, stando alle informazioni riportate dal ‘De Telegraaf’, ci sarebbe sicuramente l’Inter. Invogliato, in larga misura, dai bassi costi di gestione di una eventuale operazione d’acquisto. Si parla di circa 10 milioni di euro di clausola rescissoria. Una conferma, di fatto, all’anticipazione di ‘interlive.it‘ di un mesetto fa.

Parte dell’indiscrezione del portale olandese, tuttavia, sarebbe stata smentita dal club cedente olandese, secondo cui all’interno del contratto di Steijn non sarebbe presente alcuna clausola.

A fare la corte al centrocampista ci sarebbero, in ogni caso, anche Roma e Feyenoord. E nei confronti di quest’ultima, Steijn avrebbe già espresso pieno gradimento per un eventuale trasferimento estivo.