Dall’Inter al Chelsea, il talento conferma: “È quasi fatta”

Apertura totale per l’innesto di Pedro Lima al Chelsea dallo Sport Recife, il giovane terzino era finito anche nel mirino dell’Inter senza speranza di successo

Il comune denominatore delle campagne acquisti dei big club europei è ormai uno soltanto: investire sui giovani. Questa linea operativa è infatti propria di quanti hanno le giuste carte economiche da poter giocare nel corso delle sessioni di mercato estive che, più di quelle invernali, regalano gioie a dismisura.

Anche l’Inter sta tentando di avvicinarsi alle altre realtà nostrane con passo celere, compatibilmente con le risorse finanziarie attualmente a disposizione e limitate da un contesto ancora instabile. Motivo per cui negli ultimi anni si è preferito muovere passi concreti in direzione di profili in scadenza, parametri zero e spogli di impareggiabili richieste personali. La speranza adesso risiede tutta nella forza propulsiva di Oaktree per far contento Simone Inzaghi nella costruzione di un ventaglio di possibilità per il futuro.

Lo sguardo della dirigenza, a tal proposito, è sempre orientato verso il calcio sudamericano dove sembra esserci un numero crescente di occasioni. Basti pensare a Julian Alvarez sondato dall’Inter e poi finito al Manchester City, passando per il portiere Bento tanto caro a Piero Ausilio ma troppo costoso per le casse nerazzurre. Nonché i vari super talenti brasiliani Estevao ed Endrick, di scuola Palmeiras e prontamente finiti nel turbine di Chelsea e Real Madrid. Stando alle ultime informazioni giunte d’oltreoceano, il club londinese dei ‘Blues’ sarebbe ormai ad un passo dall’ennesima firma a sorpresa.

Pedro Lima al Chelsea e niente Inter: “Esperienza finita qui”. Ma poi spunta l’accordo col Wolberhampton

Un colpo voluto e trovato per far piazza pulita di tutte le altre pretendenti, Inter compresa. I nerazzurri hanno dovuto presto defilarsi dai discorsi per il terzino brasiliano Pedro Lima perché lo Sport Recife – attualmente proprietario del suo cartellino – chiede almeno 10 milioni.

Ora il Chelsea promette almeno 7,5 milioni di parte fissa più altri 3 milioni di bonus per mettere nero su bianco, con il quasi diciottenne nel giro della Nazionale Under-18 già entusiasta di quel che sarà il suo futuro in Europa. Ad annunciarlo con toni sommessi è stato Alessandro Matias, dopo una recente conversazione avuta con il calciatore che ha ammesso: “È quasi finita“, con un chiaro riferimento alla fase conclusiva della sua esperienza al Recife. Pedro Lima dovrebbe dunque firmare nei prossimi giorni un contratto di lunga durata fino a giugno 2029, ma non giocherà da subito in Premier League. La preferenza del club inglese resta quella del prestito altrove, con il Salisburgo in pole position vista l’appartenenza al circuito della proprietà del medesimo Todd Boehly.

L’operazione sembrava indirizzata, poi ecco la sorpresa. Lo Sport Recife ha ceduto Pedro Lima al Wolverhampton: “Lo Sport Club do Recife annuncia di aver firmato un accordo vincolante per il trasferimento dei diritti economici e federativi dell’atleta Pedro Lima al Wolverhampton Wanderers, in Inghilterra – recita la nota ufficiale del club brasiliano – L’accordo è soggetto alle consuete condizioni, tra cui l’approvazione delle visite mediche effettuate dal club inglese. Il presidente Yuri Romão e la dirigenza descriveranno nei dettagli l’operazione in un comunicato una volta completati tutti gli atti relativi all’attività”.