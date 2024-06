Pavard: “L’Inter è stata la scelta giusta. Ecco il nostro segreto”

Pavard a GQ: “A Milano ho trovato un ambiente familiare molto bello”. Il difensore francese ha esaltato i tifosi dell’Inter

“Ho scelto l’Inter perché volevo mettermi alla prova in una difesa a tre come difensore centrale. L’ho vista come una buona occasione per esprimere il mio valore”. Pavard a ‘GQ France’ è tornato a parlare dei motivi che lo hanno spinto a dire sì ai nerazzurri l’estate scorsa, con Marotta e Ausilio che hanno investito circa 30 milioni di euro per il suo cartellino.

“A Milano ho trovato un ambiente familiare molto bello – ha sottolineato il difensore francese, ora impegnato con la sua Nazionale all’Europeo in Germania – Sono venuto all’Inter per vincere trofei, quindi la mia scelta è stata quella giusta. Adesso Milano è diventata come casa mia, è una città che respira calcio e quello che ho trovato all’Inter è eccezionale”.

Pavard ha elogiato i tifosi interisti: “Ci sostengono costantemente e questo può davvero fare la differenza durante le partite. Il segreto dell’Inter sta nello spirito di squadra“. Il classe ’96 è legato al club ora di Oaktree da un contratto in scadenza a giugno 2028. Il suo stipendio è sui 5 milioni di euro netti, mentre nella sua prima stagione in nerazzurro ha collezionato 31 presenze fornendo 3 assist.