Al Milan o alla Juve, clamoroso Dumfries

A sorpresa, il laterale olandese ha parlato così del proprio futuro. Intanto si avvicina sempre più il giorno dell’addio dell’olandese da Appiano

Denzel Dumfries si appresta a cogliere ben presto le proprie valigie da Milano. La volontà del club di Viale della Liberazione è infatti quella di cedere il proprio numero 2 già nei prossimi mesi, se non settimane, proprio in virtù dell’accordo che lega il classe ’96 all’Inter sino a giugno 2025.

Si aggira sui 20-25 milioni la richiesta della squadra neo Campione d’Italia per la cessione dell’olandese, che salvo clamorosi ed inaspettati ribaltoni non siglerà alcun rinnovo di contratto coi nerazzurri. C’è infatti distanza di un milione di euro tra la proposta avanzata dall’ex Psv e la proposta posta sul tavolo dalla dirigenza interista, che per quella stessa zona di campo ha intanto messo per inciso sul proprio taccuino i nomi di Aaron Wan-Bissaka e Michael Kayode oltre a quello di Amar Dedic, cercato anche dal Napoli.

La difficoltà maggiore sta nel capire quale tipo di progetto tecnico deciderà di sposare Dumfries una volta che si sarà consumato il suo addio da Appiano, calciatore la cui destinazione più probabile resta proprio la Premier League. Ad averlo ammesso è stato proprio il diretto interessato, che in verità non ha neppure escluso un eventuale e futuro approdo al Milan o alla Juventus.

Dumfries: “All’Inter sto bene, ma mi piacerebbe giocare in Premier. Juve o Milan? Mai dire mai”

In un’intervista concessa davanti ai microfoni di ‘Gianlucadimarzio.com’, Denzel Dumfries ha avuto tempo e modo di soffermarsi a lungo sul proprio futuro, che volendo potrebbe tranquillamente essere in Premier League così come in Italia, in quel caso anche con indosso la maglia di una tra Juventus e Milan.

A svelarlo è stato proprio l’attuale numero 2 dell’Inter, che si è così espresso su questa stessa situazione: “Come ho già detto io amo l’Inter, ma non posso permettermi di dire che non andrò mai al Milan o alla Juve proprio perché nel calcio non si sa mai. Ora come ora non ci ho mai pensato perché non voglio andarmene. Penso che il mio futuro sarà ancora ad Appiano Gentile, l’Inter è davvero un grande club di cui sono innamorato. Da tempo stiamo discutendo del mio rinnovo, ma il club era in difficoltà economiche. Che cosa accadrà? Durante o dopo gli Europei vedremo. Non è un segreto il fatto che mi piacerebbe giocare in Premier League, amo quel campionato e il mio stile di gioco si addice al calcio inglese.