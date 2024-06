Esercitato il controriscatto: torna all’Inter ma riparte subito

Il calciatore era stato riscattato, ma l’Inter ha immediatamente effettuato il contro-riscatto. Ecco i dettagli

È un nome che piace molto in Serie A, in particolare al Genoa con il quale l’Inter sta chiudendo l’operazione Josep Martinez e ha dei discorsi avviati per Albert Gumdundsson.

Parliamo di Francesco Pio Esposito, fratello minore di Sebastiano e Salvatore. Sebastiano è ancora di proprietà dell’Inter, mentre Salvatore non più ma ha condiviso quest’anno proprio l’esperienza allo Spezia con Francesco Pio, un attaccante già ben strutturato e di grandissime prospettive. Non a caso è nel mirino di alcuni club di massima serie, come appunto il Genoa.

Lo Spezia aveva un diritto di riscatto che ha esercitato, lo stesso però ha fatto l’Inter con il controriscatto, come riportato da ‘cittadellaspezia.com’. Così nelle casse del club ligure finiranno circa 500mila euro come una sorta di premio di valorizzazione del bomber classe 2005, autore di 3 gol nella stagione che si è da poco conclusa.

Pio Esposito è stato seguito tutto l’anno dal Genoa, ecco perché è uno dei nomi in lizza per finire nell’operazione Martinez. Entro questa settimana è attesa la fumata bianca, con il portiere spagnolo che dovrebbe trasferirsi alla corte di Inzaghi per circa 15 milioni bonus inclusi.