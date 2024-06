L’Inter sta per chiudere il terzo colpo: “Giocatore di personalità”

Marotta e Ausilio sono alle battute conclusive. L’operazione includerà una contropartita tecnica, ecco i dettagli

La campagna acquisti dell’Inter per metà è stata già fatta durante la stagione, con gli ingaggi a costo zero di Piotr Zielinski e Mehdi Taremi. Due affari importanti sul piano sportivo e a livello economico, che andranno a rafforzare non poco la squadra a disposizione di Inzaghi. Ma chiaramente il mercato nerazzurro non è finito con loro: in programma ci sono almeno altri due rinforzi, un portiere e una seconda punta.

Entrambi potrebbero arrivare da Genova, sponda ‘Grifone’. Parliamo di Albert Gudmundsson e, naturalmente di Josep Martinez. Per il primo occorre l’uscita di Arnautovic e una cessione, o la vendita di più giovani non rientranti nei piani futuri. Per il secondo, invece, Marotta e Ausilio sono praticamente alle battute conclusive. L’operazione col Genoa per il portiere spagnolo dovrebbe chiudersi entro la fine di questa settimana, per circa 15 milioni di euro bonus inclusi.

Nell’affare finirà anche una contropartita tecnica. Proprio in queste e nelle prossime ore verranno sciolte le riserve sul nome del calciatore che verrà incluso, consentendo a Martinez di traslocare ad Appiano. Da Satriano a Pio Esposito, passando per Zanotti, Oristanio e Corrado, questi i profili in lizza per fare il viaggio opposto.

Da Bento a Martinez, l’affare col Genoa sta per chiudersi

La priorità dell’Inter per il vice ed erede di Sommer era Bento, ma l’Athletico Paranaense ha alzato – e di molto – le richieste dopo l’esordio dell’estremo difensore nella Nazionale brasiliana, e così la dirigenza di viale della Liberazione ha virato con decisione su Martinez, seguito a lungo nell’arco di tutta la stagione scorsa.

“È un portiere abbastanza giovane, di grande personalità e prospettiva – ha detto il Ds del Genoa Ottolini ai microfoni di ‘Sky Sport’ a proposito del prossimo portiere dell’Inter – Josep non sente la pressione ed è bravo a giocare coi piedi, una caratteristica molto ricercata nel calcio moderno”. Il ventiseienne di Alzira si legherà al club di Oaktree con un contratto quinquennale.