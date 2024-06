L’agente allo scoperto: “Sarà dell’Inter”. Ecco il nuovo attaccante

Inzaghi vuole proprio lui per completare il reparto avanzato: “È un calciatore che nell’ultima stagione ha dimostrato tantissimo”

L’agente è uscito allo scoperto nella diretta Twitch di Tv Play. Il futuro dell’attaccante sarà all’Inter, alla corte di Simone Inzaghi. Il tecnico vuole lui per completare il reparto avanzato, che vedrà l’addio di Sanchez e forse di Arnautovic. In entrata, invece, è certo l’arrivo a costo zero di Mehdi Taremi: per l’iraniano contratto biennale con opzione per un’altra stagione.

Inzaghi ha chiesto l’acquisto di una seconda punta, il prescelto è Albert Gudmundsson. Sull’islandese ci sono Juventus, Napoli e club di Premier League, ma per Florin Manea il ventisettenne l’anno prossimo indosserà la maglia dell’Inter.

“Giuffrida è il suo agente e ho rapporti con lui. È un calciatore che nell’ultima stagione ha dimostrato tantissimo. Penso che andrà all’Inter, secondo me alla fine andrà in nerazzurro a meno che non arrivi qualcuno con i milioni veri“, le parole a Tv Play dell’agente partner dell’agenzia che rappresenta gli interessi di Gudmundsson.

Prima di affondare il colpo, però, l’Inter deve liberarsi di Arnautovic. L’austriaco è sul mercato, anche se non è semplice trovare una nuova sistemazione a lui gradita. Ha un altro anno di contratto, quindi è in una posizione di forza.

Il Genoa chiede sui 35/40 milioni di euro per il cartellino di Gudmundsson, cifra che ovviamente Marotta e Ausilio proverebbero ad abbassare inserendo una contropartita tecnica. L’islandese ha già dato il suo totale gradimento al trasferimento in nerazzurro.