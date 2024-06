Pazzo affare col Barcellona: 60 milioni per il sì immediato

Arrivata la proposta in casa Inter, sul piatto c’è il nome del bomber che tanto piace a Juventus e Manchester United

La dirigenza del club di Viale della Liberazione è in cerca di una nuova pedina offensiva da regalare quanto prima al tecnico Simone Inzaghi. L’intenzione dei nerazzurri è infatti quella di mettere nelle mani dell’ex allenatore biancoceleste una seconda punta in grado di saltare l’uomo o in alternativa un giovane centravanti.

A tal proposito, al netto dell’interesse mostrato inizialmente da parte dell’Inter per Joshua Zirkzee (prima punta che tanto piace anche al Milan), era e resta quello di Albert Gudmundsson il profilo maggiormente apprezzato dalla squadra neo Campione d’Italia, pedina che proprio il club meneghino vorrebbe provare ad accogliere alla propria corte tramite la cessione di Valentin Carboni, valutato 30 milioni di euro proprio come l’islandese. D’altra parte, un nome spuntato fuori in casa nerazzurra in questi ultimi tempi è quello di Vitor Roque, in uscita dal Barcellona nonostante il suo approdo in Catalogna si sia consumato soltanto nello scorso gennaio.

Quale futuro attende Vitor Roque? C’è il Manchester United in pole nella corsa per il brasiliano

Ammontano a 16 le presenze raccolte nella seconda metà della passata stagione da Vitor Roque, quattordici di queste racimolate nel campionato di Liga, competizione in cui il giovane bomber di nazionalità brasiliana ha messo a registro 2 reti nonostante i soli 319′ disputati.

Di poco inferiore ai 60 milioni di euro l’assegno che il Barcellona ha dovuto concedere in favore dell’Athletico Paranaense per l’acquisto del centravanti classe ’05, che a sua volta non ha convinto gli addetti ai lavori in casa blaugrana in questi primi sei mesi trascorsi in Spagna.

La volontà di Laporta e soci è infatti quella di liberarsi quanto prima del loro attuale numero 19, proposto nelle scorse settimane anche all’Inter, club che a sua volta ha detto no a questa stessa proposta proprio in virtù del fatto che la formazione spagnola intende cedere il 19enne nato a Timoteo tramite la formula del prestito. E’ questa una delle ragioni per cui, non a caso, i nerazzurri non hanno accolto la richiesta del Barcellona, sodalizio che intanto domanda 60 milioni di euro per l’addio del centravanti brasiliano.

Erano e restano Juventus e Manchester United, nel frattempo, le due società mostratesi maggiormente interessate alla situazione legata al futuro di Vitor Roque, anche se a mettere fuori dai giochi i bianconeri è proprio la base d’asta posta dai blaugrana per la cessione del bomber dell’U23 del Brasile. In conclusione, invece, facendo riferimento agli ultimi rumors di mercato, pare che i Red Devils abbiano posto 35 milioni di euro sul tavolo del Barça proprio per provare ad appropriarsi del cartellino del giovane prodotto del vivaio del Cruzeiro.