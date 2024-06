Carboni via dall’Inter: una cessione e uno ‘scambio’ folli

Il fantasista argentino, atteso a breve ad Appiano dopo l’esperienza trascorsa in prestito al Monza nella passata stagione, può seriamente finire per lasciare Milano in estate

Valentin Carboni viaggia sempre più spedito verso l’addio dall’Inter. La volontà della dirigenza nerazzurra è infatti quella di cedere il giovane classe ’05, valutato sui 30 milioni di euro e pedina che così facendo può finire per garantire una ricca somma di denaro in favore del club meneghino, costretto ad autofinanziare il proprio mercato in entrata anche nel corso della prossima finestra di calciomercato estiva, oramai alle porte.

Alla sua prima esperienza tra i grandi, il fantasista argentino ha dimostrato di essere un prospetto di assoluto valore e la sensazione è quella che il giovane prodotto del vivaio nerazzurro possa finire in futuro per lasciare il segno nel calcio che conta. Di fatto, ammontano a 31 le presenze racimolate nella scorsa edizione del campionato di Serie A dal 19enne originario di Buenos Aires, in grado di mettere a registro anche 2 reti e di servire 4 preziosi assist.

Dell’ormai ex numero 21 del Monza si parla un gran bene praticamente in tutte le parti del mondo. A testimoniarlo è il fatto che sia Lautaro Martinez, Capitano del club di Viale della Liberazione, che un certo Lionel Messi hanno recentemente speso grandissime parole sul conto di Valentin Carboni, convocato per l’ennesima volta in questi ultimi mesi dal Ct Lionel Scaloni, ex calciatore della Lazio ora in vesti di allenatore che ha deciso di contare sulla presenza dello stesso trequartista sudamericano per un importante impegno come quello della Copa America 2024.

“Lo conosco bene, si è allenato con noi per due anni, di cui uno fisso. Sta dimostrando che tipo di giocatore è. È ancora giovane, ha 19 anni ed è importante che raccolga minuti. Noi lo sosteniamo, ha qualità sopra la media” – ha detto nei giorni scorsi il Toro di Bahia Blanca. Dichiarazioni, queste, accompagnate poi da quelle della Pulce: “Ha un grande futuro e deve approfittare di questi momenti. È un giocatore diverso, ha qualità fantastiche ed è cresciuto molto rispetto a prima”.

A questo punto, dunque, la speranza è quella che l’Inter non commetta un errore nel vendere Carboni, a maggior ragione con l’intento di ingaggiare Albert Gudmundsson al suo posto, seconda punta che ha sì dimostrato di poter fare benissimo nel massimo campionato italiano ma pur sempre con indosso la maglia del Genoa, casacca che ha un peso totalmente differente rispetto a quella nerazzurra. Non va poi dimenticato il fatto che l’ex Primavera è praticamente in grado di interpretare tutti i ruoli della trequarti. Di fatto, una delle migliori caratteristiche del ragazzo è la sua duttilità. Sono questi, sostanzialmente, i motivi per cui la squadra neo Campione d’Italia rischia di rimetterci cedendo Carboni.