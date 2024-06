Chiusura imminente dell’operazione: Inter, soldi e contropartita

Inter, stando alle ultime indiscrezioni oggi ci sarà un incontro che può portare alla definitiva fumata bianca

Dopo Zielinski e Taremi, ingaggiati a parametro zero commissioni escluse, l’Inter è a un passo dal perfezionare il terzo colpo di questo calciomercato estivo. Stando alle ultime indiscrezioni, oggi è previsto un incontro che può portare alla definitiva fumata bianca.

Josep Martinez sta per diventare un nuovo calciatore nerazzurro. Dopo aver mollato Bento a causa delle elevate richieste dell’Athletico Paranaense, il club di Oaktree ha virato con decisione sul portiere spagnolo del Genoa, seguito con grande attenzione – e promosso a pieni voti da scout, dirigenza e Inzaghi – nel passato campionato.

Inter e Genoa viaggiano spediti verso la chiusura totale dell’affare. Un affare intorno ai 10/15 milioni più una contropartita tecnica. In tal senso, nelle ultime ore ha preso ulteriore forza la candidatura dell’attaccante uruguagio Satriano, tornato dopo la buona esperienza in Francia, al Brest. In seconda fila, come riporta ‘Relevo’, c’è invece il nome di Gaetano Oristanio che il Cagliari non ha riscattato. Il diritto di acquisto era fissato a 4 milioni di euro.

Satriano e Oristanio sono quindi i nomi più forti attualmente in lizza per finire nell’affare Martinez tra Inter e Genoa. Ai liguri piace molto pure Francesco Pio Esposito, reduce dalla buona esperienza allo Spezia, ma il baby attaccante sarebbe diretto al Cagliari sempre in prestito.