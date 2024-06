“Ottimo acquisto”: Dybala all’Inter, nuovo annuncio in diretta

Dybala è un ‘pallino’ di Marotta. Il neo Presidente dell’Inter provò a portarlo in nerazzurro due estati fa

Ci risiamo con Dybala all’Inter. La visita in sede dell’intermediario Petralito, quello che due anni fa condusse per i nerazzurri la trattativa con l’agente dell’argentino, Antun, ha riacceso la pista anche se da viale della Liberazione escludono totalmente che ieri si sia parlato del fantasista che potrebbe lasciare la Roma in questo calciomercato estivo.

Dybala-Inter è argomento di discussione anche in radio e tv. A ‘Tv Play’ ha risposto sul tema Fabio Galante, rappresentante e scout del club nerazzurro. “Sarebbe un ottimo acquisto – le sue parole in diretta – anche se al momento l’Inter è già forte e completa davanti“.

‘Pallino’ di Marotta, il quale ai tempi lo portò alla Juventus, il classe ’93 è legato ai giallorossi da un contratto in scadenza a giugno 2025. In esso è presente anche una clausola risolutiva per l’Italia dal valore di 20 milioni, che però la società dei Friedkin possono disattivare dando al giocatore un bonus tra i 3 e i 5 milioni.

Nell’intervento a Tv Play, Galante ha anche dichiarato che “è difficile migliorare l’Inter. I giocatori a disposizione di Inzaghi sono fortissimi”. Chiosa sull’obiettivo Buongiorno per la difesa: “È un calciatore che in questi anni ha dimostrato di essere molto affidabile, chiunque lo prende farà un grande affare. Se dovesse arrivare all’Inter andrebbe a rafforzare un reparto già validissimo”.