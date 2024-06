Zirkzee e l’Inter, incrocio da urlo: 65 milioni di euro

Dopo l’attaccante del Bologna, il Manchester United potrebbe completare l’affondo in Serie A per Dumfries dell’Inter sulla base di una spesa da almeno 65 milioni complessivi

L’Inter ha seguito per diversi mesi le gesta di Joshua Zirkzee in campionato con la maglia del Bologna sino al compimento del destino della squadra di Thiago Motta – oggi nuovo tecnico della Juventus – con il raggiungimento dell’obiettivo Champions League.

Chiaro è che il centravanti olandese piace e non poco ma finora non c’è mai stato alcun indizio che lasciasse trasparire la volontà da parte del club nerazzurro di investire un patrimonio soltanto per lui, soprattutto perché lì davanti ci sono già Lautaro Martinez e Marcus Thuram a fare muro a qualsiasi insediamento offensivo di simile caratura. Il calciatore sembra essere comunque orientato a vestire una maglia di prestigio dalla prossima stagione cosicché il Bologna possa monetizzare ed investire a sua volta su altri profili, per la preparazione alla disputa della competizione europea per club rinnovata nella sua struttura di base.

In pole position resta il Milan che, orfano di Olivier Giroud e slanciato da Paulo Fonseca, vorrebbe realmente mettere le mani su Zirkzee ma la questione legata al rilancio di commissioni stratosferiche da parte della sua entourage ha di fatto bloccato la trattativa in una fase piuttosto delicata a ridosso dell’apertura della sessione estiva di mercato. Se il club rossonero non dovesse affrettarsi nel prendere una decisione o convolare a patti economicamente più convenienti, l’olandese potrebbe sfumare promuovendo l’assalto di Juventus e Manchester United.

Dopo Zirkzee anche Dumfries, doppio colpo United in Serie A

Gli inglesi, nello specifico, hanno tutto l’interesse di rilanciare il proprio progetto una volta per tutte dopo la riconferma di Erik ten Hag in panchina e per farlo sarebbero disposti a sborsare una ingente quantità di denaro sul mercato.

Zirkzee sarebbe comunque soltanto il primo passo ideale, perché non è soltanto il reparto offensivo quel che necessità di puntellamenti: stando alle annotazioni della dirigenza anche la corsia esterna destra è fallace e non si esclude un affondo per Denzel Dumfries dell’Inter. Il calciatore piace e oltretutto ha dichiarato più volte di sognare la Premier League. Fra i due, in ogni caso, i ‘Red Devils’ devono mettere in conto una spesa complessiva di almeno 65 milioni di euro comprensiva della sola clausola da 40 milioni di euro di rilascio del centravanti dal Bologna.