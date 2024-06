Pazzi per Bastoni: 70 milioni e scambio con l’Inter

Bastoni in gran spolvero all’Europeo è tornato al centro delle voci di mercato: c’è chi ipotizza un’offerta da 70 milioni con scambio

Alessandro Bastoni strappa applausi a mezza Europa: il suo esordio a Euro24 contro l’Albania è stato perfetto, e a prescindere dal goal. Il difensore mancino ha ammiratori in Premier e in Liga. E se negli anni scorsi si era parlato soprattutto di un interesse inglese, ora sono soprattutto i club spagnoli a sognare di poterlo scippare all’Inter.

Dal punto di vista tecnico, Bastoni sembra un giocatore più adattabile al contesto spagnolo che a quello britannico. I top-club di Premier lo seguono da tempo (il Tottenham lo voleva al tempo di Conte, Guardiola lo ha sempre esaltato e Pochettino avrebbe voluto portarlo subito al Chelsea come sostituto di Thiago Silva), ma il timore comune è che possa faticare con l’intensità del gioco inglese, dato che ha sempre giocato in una difesa a tre.

In Spagna, sarebbe tutto diverso. Ecco perché cominciano ad animarsi voci di un possibile interesse da parte del Barcellona. C’è da dire che i catalani non stanno attraversando un periodo troppo roseo a livello finanziario e che l’Inter dovrebbe poter dimostrare la forza di resistere a un possibile assalto.

La volontà dell’Inter è quella di tenere il difensore, che è considerato da Inzaghi e dalla dirigenza come un elemento indispensabile al gioco nerazzurro. Il Barcellona potrebbero però provare a offrire uno scambio per poter messere sul piatto per Bastoni un’offerta dal valore complessivo di 70 milioni circa.

70 milioni per Bastoni ma con lo scambio: la strategia catalana

I blaugrana hanno di certo bisogno di investire in difesa. Pare che Hansi Flick abbia chiesto un centrale, un esterno destro di qualità (vorrebbe la permanenza di Cancelo) e un centrocampista di sostanza (piace soprattutto Mikel Merino della Real Sociedal).

In questo senso il Barça potrebbe anche provare a offrire una trentina di milioni di euro più una contropartita tecnica. Magari Kounde, valutato sui 35 milioni, o un paio di giovani, come il quotatissimo Mikayil Faye (difensore centrale senegalese seguito anche dal Porto e dalla Juve) e l’attaccante Marc Guiu.

L’obiettivo sarebbe quello di arrivare a un valore complessivo di 70 milioni circa: il prezzo con cui il Barcellona crede di poter valutare Alessandro Bastoni. Ma per l’Inter, l’ex Atalanta è come Barella e Lautaro: un quasi intoccabile. Nel senso che una cessione potrebbe essere presa in considerazione solo per cifra fuori mercato. Quindi più di 80 milioni cash.

Vice Bastoni: un altro innesto oltre Carlos Augusto

Intanto la dirigenza nerazzurra sta ragionando se riportare a Milano Lorenzo Pirola, ex protagonista della Primavera nerazzurra ceduto un paio di anni fa alla Salernitana. Il ragazzo potrebbe essere ripreso senza grossi problemi dato che l’Inter ha un diritto di prelazione e che la Salernitana ha bisogno di sfoltire la rosa e vendere i pezzi più pregiati.

Il canterano sarebbe utile come riserva di Bastoni, per poter sfruttare Carlos Augusto soprattutto come alternativa sulla sinistra a Dimarco (nell’ottica di una migrazione definitiva di Buchanan a destra). Inoltre, Pirola servirebbe per le liste. Inzaghi potrebbe anche provare a educarlo al ruolo da centrale puro: il fisico e la personalità ce l’ha.

Poi pare che l’Inter stia seguendo il giovanissimo Leoni della Samp: i doriani, tuttavia, sparano alto e quindi è lecito aspettarsi che Marotta si tiri indietro. Inoltre Leoni è destrorso, e non sarebbe utile come vice Bastoni ma solo come centrale da far crescere all’ombra di Acerbi e de Vrij. Sempre dalla Samp si potrebbe però prendere Facundo Gonzalez, centrale mancino ventunenne uruguaiano. Ancora un po’ immaturo tatticamente ma assai forte fisicamente.