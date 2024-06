“Un grande sostituto”: Barella al Real Madrid, la verità dalla Germania

Carlo Ancelotti è da anni un grande estimatore di Barella, fresco di rinnovo con l’Inter fino a giugno 2029

Il fantastico debutto di Barella a Euro 2024 ha riattivato i rumors sul futuro della mezz’ala sarda, fresca di rinnovo con l’Inter fino a giugno 2029. In particolare quelli che lo danno ancora come possibile partente, direzione Real Madrid chiamato in questo calciomercato estivo a rimpiazzare un gigante come Toni Kroos, il quale ha annunciato che si ritirerò dopo l’Europeo.

Le indiscrezioni di calciomercato con protagonista Barella sono tornate attuali anche perché Ancelotti rimane un grande estimatore del classe ’97. Lo avrebbe voluto nel suo Napoli quando il numero 23 della squadra di Inzaghi militava ancora nel Cagliari. Va però detto che queste voci sul Real interessato, se non pronto all’assalto non hanno fin qui trovato conferme.

Non risulta nemmeno ad Alberto Rubio, giornalista di ‘Marca’ – quotidiano molto vicino al club presieduto da Florentino Perez – inviato in Germania per l’Europeo e intervistato da ‘Calciomercato.it’ pure sul centrocampista dell’Inter, uno dei calciatori dell’Italia di Spalletti che in Spagna (e, probabilmente, nella Spagna…) temono di più in vista del match di stasera.

“In casa Real non si parla ancora di sostituti di Kroos e Modric – ha detto Rubio – Credo che stiano cercando un giocatore comunque simile a loro, perché non ce l’hanno in rosa. Barella sarebbe un buon sostituto di Modric più che di Kroos, lui e il croato sono più simili per dinamismo e inclinazione al gol. Sono due calciatori che giocano il pallone a testa alta, però a me personalmente non risulta niente”.