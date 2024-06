Dalla Roma all’Inter, colpo da 25 milioni più bonus: tifosi in visibilio

Beppe Marotta è ancora impegnato a comporre il parco attaccanti in vista del prossimo anno: per due uscite ecco il gran colpo in entrata

Come sempre accaduto negli ultimi anni – e non fa eccezione nemmeno il post scudetto, con l’Inter chiamata a difendere il titolo dalle agguerrite avversarie – il club nerazzurro cambia pelle. Più o meno profondamente, questo lo diranno solo i prossimi mesi, con la dirigenza tradizionalmente molto attiva già prima dello start ufficiale della finestra di scambi.

Messo in cascina il colpo Mehdi Taremi – l’iraniano, giova ricordarlo, era stato vicinissimo al Milan nelle ultime ore della scorsa sessione estiva di mercato – Marotta e soci restano concentrati sul reparto offensivo prima di passare alle esigenze di altri settori. Con l’islandese del Genoa Albert Gudmundsson sempre in cima alle preferenze per l’attacco – non trovano riscontro, per ora, le voci di un concreto interesse di un club arabo per il giocatore – c’è da sciogliere il nodo relativo alla permanenza o meno di Marko Arnautovic.

L’attaccante austriaco, per il quale è scattato il riscatto obbligatorio sulla base di 8 milioni, è a tutti gli effetti un giocatore nerazzurro, ma la sua permanenza a Milano non è affatto scontata. Anzi. Reduce da una stagione in cui è salito alla ribalta delle cronache più per i gol divorati davanti alla porta che per le reti realizzate – solo 7 in 37 gare ufficiali in tutte le competizioni – l’ex Bologna non si è dimostrato una valida alternativa alla super coppia formata da Lautaro e Marcus Thuram.

Ecco che allora Marotta e Inzaghi potrebbero partorire una nuova idea. Per la realizzazione della quale però, è necessario liberarsi di due degli attaccanti presenti nel roster della passata stagione.

Inzaghi, pazza idea Abraham: l’inglese è nel mirino

Detto di Arnautovic, per il quale si parla addirittura di una possibile rescissione contrattuale, Alexis Sanchez è di fatto già un ex giocatore nerazzurro, avendo il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Se Marotta dovesse essere tanto abile a monetizzare dalla partenza dell’ariete austriaco, il tesoretto accumulato potrebbe essere utilizzato per portare l’assalto a Tammy Abraham, l’attaccante per il quale la Roma ha deciso di ascoltare le offerte sul tavolo.

Rumors dell’ultim’ora riferiscono di una proposta necessaria intorno ai 25 milioni più bonus per convincere la società di Trigoria a cedere il suo bomber ad una rivale diretta per lo scudetto.

Qualora il blitz dei meneghini dovesse andare a buon fine, l’attacco dell’Inter sarebbe davvero atomico: oltre ai due intoccabili fenomeni, il reparto si gioverebbe della presenza di altri due attaccanti veri (Taremi e appunto Abraham) e di un prezioso jolly che ha già dimostrato il suo enorme valore nella sorprendente stagione del Genoa di Alberto Gilardino.