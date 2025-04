Annuncio Di Marzio: con l’Inter è finita, sarà addio

L’avventura di un calciatore con i nerazzurri sembra essere ormai agli sgoccioli. Il punto dell’esperto di calciomercato di Sky Sport

Il passo falso nel derby contro il Milan aprirà delle riflessioni in viale della Liberazione. Molti giocatori hanno deluso e questo porterà i dirigenti nerazzurri a prendere delle decisioni importanti. Per essere competitivi e arrivare in fondo in tutte le competizioni serve una rosa ampia e soprattutto di qualità. Nelle ultime giornate qualche pedina non ha convinto e il loro futuro con il club è davvero in forte bilico.

Le decisioni finali saranno prese solamente al termine della stagione. Sono ancora diverse le partite da giocare e servirà l’apporto da parte di tutti. Poi a fine anno ci si metterà tutti ad un tavolo per capire come muoversi. Ma il destino di un calciatore sembra essere ormai segnato e la conferma arrivare anche da Di Marzio.

Da Asllani a Taremi: le mosse dell’Inter

Sotto la lente d’ingrandimento ci sono Asllani e Taremi. I due calciatori non hanno assolutamente convinto quando chiamati in causa ed ora dovranno essere prese delle decisioni importanti. Secondo le informazioni di Gianluca Di Marzio, in viale della Liberazione hanno delle idee molto chiare su entrambi.

Taremi bocciato, su Asllani riflessioni in corso

L’avventura di Taremi è ormai agli sgoccioli. “Il giocatore è stato bocciato da tempo, non serviva la partita contro il Milan“, il pensiero di Gianluca Di Marzio, che su Asllani ha aggiunto: “Bisognerà capire se andare a giocare in una squadra media in prestito potrà servirgli. Le riflessioni su di lui sono ancora in corso“.

Se per l’iraniano, quindi, l’addio sembra essere definitivo, per il centrocampista c’è la possibilità di un addio a titolo temporaneo per capire l’eventuale crescita. “L’Inter prenderà giovani forti, non alla Palacios – ha precisato ancora Di Marzio – Sucic è un Nazionale. Arriverà almeno un attaccante forte e un difensore di livello. Saranno giocatori pronti per entrare subito in squadra“.

Basta solo scommesse. L’Inter è pronta a portare in rosa giocatori che possano dare una mano sin da subito anche per alzare il livello della rosa attuale.

Inter: si pensa già al mercato

Il passo falso contro il Milan porterà viale della Liberazione a fare dei ragionamenti in chiave calciomercato. L’obiettivo, come spiegato in precedenza, è quello di rendere ancora più forti le seconde linee.