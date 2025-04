Clamoroso Bisseck: notizia terribile dopo il derby

Nonostante la sconfitta, il tedesco è stato uno dei migliori nella sfida di Coppa Italia. E ci sono degli aggiornamenti importanti su di lui

Dopo l’errore commesso nella sfida contro il Bologna, Bisseck si è immediatamente riscattato. Il difensore è stato l’unico a salvarsi dalla figuraccia col Milan.

Col passare delle settimane il centrale mette sempre più in mostra le sue qualità – oltre che i suoi difetti – attirando l’interesse di molte big. Diverse squadre lo hanno messo nel mirino in vista del prossimo calciomercato. Al momento, però, in casa Inter ogni discussione è rinviata al termine della stagione.

Sono ancora troppe le partite in programma e il ko contro il Milan ha confermato che non sono ammessi cali di tensione. Per questo motivo qualsiasi discorso su partenze sarà affrontato solo dopo il Mondiale per Club. E tra le questioni che in viale della Liberazione dovranno essere affrontate ci sarà anche la questione Bisseck.

Bisseck e l’interesse dall’estero

Le prestazioni di Bisseck non stanno passando inosservate a diverse big. Parliamo di un classe 2000 che, a parte alcuni errori, è stato autore di una stagione molto positiva e lo ha dimostrato anche ieri nel derby. Fino ad oggi ha collezionato 38 presenze, 2 gol e 3 assist.

Il Manchester United sul tedesco

Una delle squadre fortemente interessate a Bisseck è il Manchester United. I Red Devils, dopo l’ennesima stagione deludente, molto probabilmente faranno una nuova rivoluzione e tra i profili valutati ci sarebbe anche il tedesco. Al momento siamo nel campo delle riflessioni, ma presto dall’Inghilterra potrebbe arrivare una proposta davvero importante.

Secondo le informazioni di TheHardTackle che cita fonti spagnole, il Manchester United sarebbe intenzionata a mettere sul piatto una proposta di 60 milioni di euro per Bisseck. Offerta che farebbe davvero traballare il club nerazzurro. Nei giorni scorsi si era ipotizzato di un tedesco sacrificabile in caso di cifre importanti e questa lo sarebbe.

Per il momento non c’è alcuna trattativa in corso. Siamo nel campo delle indiscrezioni e bisognerà capire cosa farà l’Inter. I nerazzurri puntano molto su Bisseck per il futuro, ma davanti a cifre simili sarebbe davvero difficile dire di no.

Bisseck tra i migliori dell’Inter

In attesa di capire cosa potrà succedere in futuro, Bisseck si prepara a dare una mano importante ai nerazzurri in questo finale di stagione. Il tedesco, nonostante qualche errore, resta una garanzia per Inzaghi e lo ha dimostrato anche nel derby dove è stato il migliore.