Un’altra Squalifica per Inzaghi: “Non mi prendere per il c**o!”

I comportamenti del tecnico nerazzurri continuano ad essere sotto la lente d’ingrandimento dei tifosi avversari. E nelle ultime ore c’è una nuova accusa

Simone Inzaghi al centro di una nuova polemica. Il passo falso nel derby contro il Milan è stato sicuramente inaspettato negli ambienti nerazzurri. La sconfitta era sicuramente possibile, ma ad Appiano Gentile non si attendevano una debacle simile in una partita decisiva. Le partite sono molte e un po’ di stanchezza inizia a farsi sentire. E se le seconde linee non rendono come si deve, allora dei passi falsi sono possibili.

La sconfitta, però, ha sicuramente agitato molto Simone Inzaghi. Il tecnico piacentino nel finale ha mostrato un nervosismo forse eccessivo. Il tutto è legato sicuramente alla sconfitta e ad una prestazione sottotono. Se nel primo tempo si può dire che è mancato il gol, nella ripresa c’è stata una trasformazione in negativo e questo ha pesato sul risultato finale.

Inzaghi e il nervosismo finale

Il Milan quest’anno rappresenta una sorta di bestia nera per l’Inter. Non è arrivata mai la vittoria e i rossoneri hanno prima rubato il primo trofeo ai nerazzurri vincendo la Supercoppa e poi estromesso Lautaro e compagni dalla Coppa Italia. Un doppio risultato negativo che sembra giustificare in parte il nervosismo di Inzaghi nel finale di partita. Una situazione che ha portato sui social i tifosi rossoneri a chiedere la squalifica per il tecnico nerazzurro.

Lo scontro tra il tecnico e il quarto uomo

È stato un finale di partita nervoso per Inzaghi. Sotto di 3-0 e con una prestazione non positiva, il tecnico piacentino negli ultimi minuti della sfida ha avuto un duro confronto con il quarto uomo. Parole dure che hanno portato i tifosi del Milan a chiedere sui social una squalifica nei confronti del piacentino.

Ritornando a quanto successo in campo, come testimoniato dalle telecamere di Mediaset, Inzaghi non voleva recupero visto il risultato. Un 3-0 e una rimonta impossibile. L’idea del tecnico era quella di far finire il prima possibile la partita per andare subito negli spogliatoi e mettersi alle spalle questo match.

Una richiesta che è stata fatta con molta veemenza nei confronti del quarto uomo: “Non voglio recupero! Non mi prendere per il c**o. Non lo voglio, non lo voglio“. Alla fine Doveri lo ha accontentato, ma la furia nei confronti del direttore di gara non è piaciuta sui social ai tifosi avversari.

Secondo voi è regolare una cosa del genere? L’arbitro doveva dare i 5 min di recupero più il minuto extra segnalato al quarto uomo. Invece no. È bastato un urlo di Inzaghi per far cambiare tutto. Pazzesco pic.twitter.com/TYlWNJyGoi — Louis Girardi (@LouGirardiReal) April 24, 2025

Nessuna squalifica per Inzaghi

Nonostante una richiesta forse troppo veemente rispetto al solito, Simone Inzaghi non rischia alcuna squalifica. Un nervosismo strettamente legato ad un risultato che è stato assolutamente negativo.