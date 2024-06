Inter incredula: via a zero e tradimento in Serie A

Il club nerazzurro inizia a sentire puzza di bruciato attorno alla situazione del giocatore: beffa e tradimento sono dietro l’angolo

Giusto per non smentire la sua meritata fama di nuovo ‘Condor – già, proprio il soprannome che per anni è stato affibbiato ad Adriano Galliani, suo grande amico – degli acquisti a parametro zero, Beppe Marotta ha messo a segno un primo colpo gratis. Con il dovuto anticipo, come si conviene ad un dirigente scaltro come lui.

Dopo aver lavorato ai fianchi l’entourage di Mehdi Taremi, il bomber iraniano che sul finire dello scorso mercato estivo era stato davvero ad un passo dal Milan – l’Ad nerazzurro ha chiuso la trattativa, garantendo così all’esigente Inzaghi una punta di spessore che potrà tornare utile nella lunga stagione alle porte.

In attesa di capire se questa potrà essere l’estate buona per cedere Denzel Dumfries agli arrembanti club di Premier che corteggiano l’olandese da tempo, lo staff tecnico fa improvvisamente i conti con una novità inaspettata. Un veterano, uno di quelli che sotto la gestione Conte era considerato un pilastro della difesa, potrebbe lasciare l’Inter a costo zero.

Fortunatamente il contratto dell’ex Lazio non scade tra qualche giorno, bensì il 30 giugno del 2025. Ma non per questo, considerando anche le probabili destinazioni del giocatore, la dirigenza non ha accusato il colpo.

De Vrij, addio a scoppio ritardato: resta in Italia

Dopo aver resistito alla tentazione di prendere la via del campionato inglese alla fine del precedente accordo contrattuale – quello che lo legava alla Benemata fino al 2023 – il centrale olandese ha rinnovato il suo contratto fino al 2025. Una decisione presa lo scorso 8 luglio, quando tecnicamente avrebbe potuto liberarsi a zero senza alcun vincolo, sulla scia della convinzione di potersi giocare il posto da titolare con Francesco Acerbi.

Le grandi prestazioni offerte però dall’ex Lazio, unite a quelle rimarchevoli degli altri componenti del trio che ha chiuso la stagione risultando di gran lunga la difesa meno perforata della Serie A, hanno causato un impiego un po’ a singhiozzo del 32enne.

Ecco che allora, cavalcando una clamorosa indiscrezione che vorrebbe perfino la Juve sulle sue tracce, tanto negli uffici di Viale della Liberazione quanto sui campi della Pinetina, si inizia a parlare addirittura di una possibile rescissione anticipata dell’accordo tra le parti.

Tralasciando per un momento questa ipotesi estrema, resta invece attuale la possibilità che, alla fine di questa stagione, de Vrij possa salutare l’Inter. Sul calciatore si sarebbero già mossi con dei sondaggi esplorativi il Napoli del suo ex mentore Conte, la Roma e la Fiorentina. L’olandese dovrebbe dunque restare in Serie A, lasciando l’Inter gratis. Come gratis era del resto arrivato nell’estate del 2018.