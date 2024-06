L’operazione sta per chiudersi: l’Inter lo cede in Serie A

Fumata bianco in arrivo per l’affare con protagonista l’attaccante tornato all’Inter dopo un’altra esperienza in prestito

L’operazione è in dirittura d’arrivo. Come riporta ‘Sky Sport’, si devono solo sistemare alcuni passaggi contrattuali prima della fumata bianca. A questo punto, anche se nel calciomercato è fatta solo quando ci sono le firme, o meglio ancora l’ufficialità, l’affare non è in discussione.

Nuova esperienza per Sebastiano Esposito, reduce dalla stagione alla Sampdoria vissuta tra alti e bassi a causa anche degli ormai soliti problemi fisici. Dalla B alla Serie A, già perché l’attaccante classe 2002 è in procinto di trasferirsi all’Empoli del presidente Corsi.

Esposito andrà alla corte di D’Aversa, il tecnico scelto dai toscani per sostituire Nicola accordatosi col Cagliari, con la formula del prestito secco.

All’Empoli piace pure Filip Stankovic, che l’anno scorso ha condiviso l’avventura in blucerchiato proprio con Esposito, tuttavia il giovane portiere appare destinato al Venezia. Magari nell’ambito del maxi scambio per Tessmann.