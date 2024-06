Ribaltone Inter: incontro in sede, maxi scambio in Serie A

L’Inter appare del tutto decisa a mettere le mani sul centrocampista. E nell’affare Martinez col Genoa cambierebbe la contropartita

Nel calciomercato nulla è certo. L’incontro in sede avvenuto nel pomeriggio di ieri ribalta la situazione dando a un accelerata a una operazione non prevista fino ad alcune ore fa. Un maxi scambio, due calciatori in cambio di uno.

L’Inter appare del tutto decisa a mettere le mani su Tessmann, regista statunitense del neopromosso Venezia. Il summit col Ds dei lagunari, Antonelli, avvenuto ieri in viale della Liberazione può dare la spinta affinché l’operazione vada in porto. E a stretto giro di posta, perché tutte le parti in causa vogliono definire, in un senso o nell’altro, in pochi giorni.

Il Venezia è interessato a due-tre calciatori nerazzurri, in particolare a Gaetano Oristanio e Filip Stankovic. Il primo sarebbe pronto ad acquistarlo a titolo definitivo, garantendo probabilmente all’Inter una recompra. Tornato dal prestito con diritto – non esercitato – al Cagliari, il classe 2002 è anche il prescelto del Genoa nell’ambito dell’affare Josep Martinez. I liguri lo prenderebbero in prestito. Ma in questo momento, per il 21enne campano è in pole proprio il Venezia.

Il club ora di Oaktree e quello veneto, anch’esso con proprietà americana, stanno discutendo e avanzando per chiudere un maxi scambio: Oristanio (a titolo definitivo) e Stankovic (forse solo in prestito) in cambio di Tessmann, il quale rimarrebbe in Laguna un altro anno in prestito.

Oristanio al Venezia, l’Inter propone altri due nomi al Genoa

Se Oristanio andasse davvero al Venezia, ecco che per Martinez dovrebbe entrare un’altra contropartita tecnica. A quel punto potrebbero essere anche ridiscussi alcuni aspetti economici di un’operazione di fatto chiusa sui 15 milioni di euro bonus inclusi.

Per ‘La Gazzetta dello Sport’, nell’affare per il portiere spagnolo potrebbe entrare uno tra Zanotti e Satriano, quest’ultimo in ballo fin dall’inizio delle discussioni tra le due società. I nerazzurri vorrebbero arrivare alla fumata bianca entro la fine di questa settimana.