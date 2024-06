Restyling San Siro, incontro Inter-Milan in Comune

Ambedue le società meneghine si sono recate quest’oggi presso Palazzo Marino, location in cui la delegazione di WeBuild ha illustrato loro il progetto volto al riammodernamento del Meazza

Si è tenuto nel pomeriggio di oggi l’incontro tra le dirigenze di Inter e Milan, collettivi che al pari del sindaco Beppe Sala hanno preso atto del progetto presentatogli direttamente da WeBuild, gruppo multinazionale italiano che opera nel settore delle costruzioni che, per l’appunto, sta lavorando al restyling del Meazza.

Chiarò che starà poi ad ambedue le società meneghine decidere se accogliere o meno la richiesta di questo stesso organo. L’alternativa, in quel caso, sarebbe metter su casa altrove. Ancor prima di prendere in seria considerazione questa ipotesi, la prima e la seconda classificata dello scorso campionato di Serie A intendono però attuare ancora un paio di riflessioni sul Meazza ed è proprio per questa stessa ragione che entrambe le dirigenze milanesi hanno preso parte all’incontro di oggi, summit in cui come già anticipato era presente anche la delegazione di Webuild, capeggiata dal direttore generale Massimo Ferrari.

Paolo Scaroni (presidente dei rossoneri), Giorgio Furlani (Ad della formazione su cui a partire da inizio agosto siederà in panchina il tecnico Paulo Fonseca) e Alessandro Antonello (CEO del club di Viale della Liberazione). Queste le figure che hanno rispettivamente fatto le veci di Inter e Milan nella riunione tenutasi soltanto qualche ora fa presso Palazzo Marino. Al momento, non è nelle nostre possibilità sapere che cosa si sono detti le parti coinvolte a riguardo, certo è che ben presto seguiranno nuovi ed ulteriori colloqui.