Bayern all’assalto di Calhanoglu: offertona per l’Inter

Il Bayern Monaco ha inserito Calhanoglu in cima alla lista. Pronta una offertona all’Inter per convincere strappare il sì dei nerazzurri

Tra i protagonisti degli ultimi due anni dell’Inter c’è sicuramente Hakan Calhanoglu. Arrivato a parametro zero dal Milan, il turco è stato reinventato da Simone Inzaghi come regista e il giocatore ha ripagato da subito la stima del suo tecnico. Si è preso in mano le chiavi del centrocampo nerazzurro diventando imprescindibile per la squadra allenata da Simone Inzaghi. Prestazioni che non sono assolutamente passate inosservate e un club lo ha messo in cima ai propri desideri per questo calciomercato.

Secondo quanto riferito dalla Bild, il Bayern Monaco ha segnato il turco nella lunga lista di acquisti per rinforzare la squadra allenata da Kompany. Non sarà assolutamente semplice strapparlo all’Inter vista l’importanza del giocatore nello scacchiere di Simone Inzaghi, ma i tedeschi sarebbero pronti ad una offerta importante per magari avere una apertura da parte dei nerazzurri ed iniziare la trattativa.

Calciomercato Inter: assalto per Calhanoglu, il Bayern Monaco prepara l’offerta

Dopo una stagione sicuramente deludente, il Bayern Monaco è al lavoro per rifondare e affidare a Kompany una squadra ancora più forte rispetto a quella dell’annata che si è appena conclusa. Tra gli obiettivi c’è anche un regista e Calhanoglu in queste ultime ore ha scalato le gerarchie. I tedeschi in un primo momento avevano optato per la soluzione Palhinha. Il Fulham non ha aperto e, stando a quanto riferito dalla Bild, ora la società sarebbe intenzionata a virare con forza sul regista nerazzurro.

Una trattativa che non si preannuncia semplice da portare a termine per il Bayern Monaco. Il turco è imprescindibile per il gioco di Inzaghi e i nerazzurri potrebbero aprire ad una cessione solo in caso di una offerta irrinunciabile. Di certo i 45 milioni di euro proposti al Fulham per Palhinha (no dagli inglesi ndr) non basterebbero per portare Marotta a sedersi ad un tavolo e trattare la cessione del regista.

L’Inter potrebbe iniziare a parlare dell’addio del proprio centrocampista solo davanti ad una cifra di 70/80 milioni di euro. Una soglia attualmente complicata da raggiungere anche per i bavaresi. Questo rende molto complicato il trasferimento di Calhanoglu al Bayern Monaco. Dalla Germania sono certi che i tedeschi faranno una proposta per il centrocampista turco. Ma, come detto in precedenza, i nerazzurri dovrebbero rispedire l’offerta al mittente.