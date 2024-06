Soldi e Fabbian, così arriva l’erede di Dumfries

L’Inter avrebbe individuato il giusto erede di Dumfries. Possibile chiusura dell’operazione con soldi e il cartellino di Giovanni Fabbian

Tra le priorità dell’Inter in questo calciomercato c’è anche il sostituto di Dumfries. L’esterno olandese difficilmente resterà in nerazzurro visto il contratto in scadenza nel 2025 e un rinnovo che resta difficile. Nei prossimi giorni è previsto un summit tra l’entourage del giocatore e Marotta per capire se si potrà arrivare ad un compromesso. Se dal vertice uscirà fumata nera, allora le strade si divideranno e i dirigenti interisti dovranno andare a cercare il nome giusto per sostituire l’ex PSV nello scacchiere di Simone Inzaghi.

C’è un nome in cima alla lista dei dirigenti nerazzurri. Le ultime valutazioni sono assolutamente positive ed ora i nerazzurri potrebbero decidere di affondare il colpo. Trattativa difficile considerando la valutazione fatta dal club di appartenenza, ma la carta Giovanni Fabbian potrebbe cambiare la situazione. Si tratta di una trattativa che comunque entrerà nel vivo solamente dopo l’incontro tra i nerazzurri e Dumfries.

Calciomercato Inter: si accelera per il post Dumfries, Fabbian decisivo

L’Inter in queste settimane ha valutato diversi profili per l’eredità di Dumfries, ma solamente uno ha convinto realmente la dirigenza nerazzurra. L’ultima valutazione positiva è arrivata direttamente dagli Europei. A questo punto si attende l’incontro con l’entourage dell’olandese per capire l’eventuale possibilità di rinnovo e, in caso di fumata nera, si cercherà di trovare l’accordo per portare il sostituto in tempi brevi a Milano.

Il giocatore individuato da Marotta per il post Dumfries è Ndoye del Bologna. Lo svizzero è finito da tempo nel mirino dell’Inter e le ultime prestazioni con la sua nazionale (Baccin era a Colonia contro la Scozia) hanno convinto la dirigenza nerazzurra che si tratta del giocatore giusto per l’eredità dell’olandese. Ora, però, arriva il più difficile: convincere i felsinei a privarsi di una delle rivelazioni di questo calciomercato.

Stando alle ultime indiscrezioni, il Bologna aprirebbe alla cessione solamente per una offerta intorno ai 25-30 milioni di euro oppure davanti ad una proposta cash di 15 e il cartellino di Fabbian. Due ipotesi molto complicate da accettare per i nerazzurri considerando anche che sul centrocampista c’è un diritto di recompra di 12 milioni nel 2025. Ma da parte di Marotta ci sarebbe comunque di sedersi ad un tavolo con i felsinei per arrivare ad un compromesso. L’Inter pensa al sostituto di Dumfries e Ndoye al momento è in pole position.