Conferme sullo scambio con Dumfries: Milan al tappeto

Dumfries sempre più lontano dall’Inter. Arrivano conferme sull’idea di scambio ipotizzata nei giorni scorsi. Presto sono attese novità

Si preannunciano giorni decisivi per il futuro di Dumfries. L’olandese ha il contratto in scadenza nel 2025 e, come riportato da La Gazzetta dello Sport, l’Inter ha convocato in sede l’agente per parlare del rinnovo prima della fine dell’Europeo. I nerazzurri ribadiranno il no alla richiesta dei 5 milioni (che in realtà sarebbe un po’ scesa…) avanzata dall’olandese. Se il giocatore, che dalla Germania ha fatto una piccola apertura al prolungamento, non dovesse abbassare ulteriormente le pretese, ecco che l’unica strada possibile sarebbe quella dell’addio.

Il sogno del giocatore, anche questo mai nascosto, è la Premier League e in queste ultime ore sta prendendo piede l’ipotesi di uno scambio. Stando alle indiscrezioni di Tuttosport, un club inglese potrebbe mettere sul piatto un proprio tesserato per arrivare a Dumfries. Trattativa che eventualmente decollerà solamente dopo l’incontro tra l’Inter e l’entourage dell’olandese. Summit che rappresenta un passaggio cruciale per il futuro dell’esterno nerazzurro.

Calciomercato Inter: Dumfries verso l’addio, pronto uno scambio

Le strade di Dumfries e dell’Inter ad oggi sembrano essere destinate a separarsi in questo calciomercato. Il giocatore dalla Germania, dove attualmente è impegnato con l’Olanda, ha aperto al rinnovo, ma per il momento le parti restano distanti. Vertice in programma prima della fine degli Europei. Se da questo summit si uscirà senza accordo, allora la dirigenz continuerà a lavorare per la cessione dell’olandese.

In caso di addio, in pole position resterebbe l’Aston Villa. I Villans sono alla ricerca di giocatori di esperienza e di qualità per la prossima Champions League, e l’olandese è uno dei profili ideali per il club di Birmingham. L’interesse va avanti ormai da tempo anche se, almeno fino a questo momento, non c’è stata una vera e propria trattativa con l’Inter. Dopo l’incontro tra i nerazzurri e il procuratore, però, la dirigenza inglese potrebbe rompere gli indugi e presentare una offerta.

L’ipotesi che può prendere piede dall’Inghilterra – come anticipato da Interlive – è quella di uno scambio con Matty Clash, nel mirino del Milan. Difficile che l’Inter accetti visto che i nerazzurri vorrebbero cedere il calciatore solo per cash (si parla di 20 milioni). Ma l’Aston Villa il tentativo lo potrebbe fare lo stesso anche solo per far partire la trattativa e anticipare l’eventuale concorrenza del Manchester United.