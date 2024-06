Conte fa sul serio: 5 milioni e ‘scippo’ all’Inter

Nuovo obiettivo di mercato per la mediana del Napoli, l’affare può chiudersi a breve. Ecco di chi si tratta

Eccezion fatta per Piotr Zielinski, atteso a Milano a inizio luglio a costo zero, qualche altro centrocampista di attuale proprietà del Napoli può finire per porgere ben presto i propri saluti alla formazione campana. E’ il caso di Franck Zambo Anguissa, in scadenza a giugno 2025 e profilo che può quindi finire per separarsi dai partenopei tra soli pochi mesi, proprio per consentire alla formazione di Antonio Conte di incassare qualcosina dalla cessione del camerunense.

Di conseguenza, proprio il club attualmente presieduto da Aurelio De Laurentiis ha già incominciato a correre ai ripari, ponendo di fatto sul proprio taccuino il nome di qualche loro osservato speciale. S’ha da considerarsi in quest’elenco anche Ylber Ramadani, atterrato nel campionato di Serie A soltanto nella scorsa estate e centrocampista che è finito per essere accostato all’Inter già nei mesi passati.

Il Napoli piomba su Ramadani: l’affare si può chiudere a breve

E’ quello di Ylber Ramadani il nome espressamente richiesto da Antonio Conte per la mediana del Napoli. A riferirlo è qualche media di nazionalità albanese, nello specifico il portale ‘Futboll.al’.

Questo interesse riposto dai partenopei nei confronti del centrocampista albanese è dovuto al fatto che proprio quest’ultimo conosca già il campionato di Serie A avendoci militato nella passata annata, manifestazione in cui il classe ’96 ha raccolto 34 presenze e 1 rete. Di appena 5 milioni di euro, invece, la valutazione che ne fa il Lecce del proprio numero 20, accostato già nei mesi scorsi all’Inter.