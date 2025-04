Inter, stangata Thuram: la brutta notizia dopo il derby

Non filtra grande positività circa il recupero dei tre infortunati dell’Inter, incluso il centravanti francese, in vista del big match con la Roma

Un Milan spietato ha battuto – per l’ennesima volta in stagione – un’Inter stanca, spenta e svogliata, nell’ultima delle due semifinali di Coppa Italia.

Dei novanta minuti di gioco, il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi può raccogliere davvero poco di buono: contro la Roma servirà tutt’altro atteggiamento e anche qualche cambiamento tattico.

I giorni di preparazione per l’imminente sfida della domenica di campionato sono pochissimi, così come altrettanto scarse sono le speranze che i protagonisti visti all’opera contro i cugini rossoneri possano recuperare a pieno dalle tante fatiche a cui sono stati sottoposti di recente.

Ad alimentare l’incertezza su quel che sarà il grado di qualità del gioco a San Siro domenica, considerate anche le brutte prestazioni individuali di elementi da turnover come Mehdi Taremi e Kristjan Asllani, c’è l’interrogativo indisponibili ancora da sciogliere.

Thuram ancora out per Inter-Roma, Inzaghi punta alla trasferta di Barcellona

“Non ci sono certezze sul recupero dei tre infortunati“, ha raccontato Inzaghi a margine della sconfitta rimediata nel derby. Se da un lato non è comunque da escludere la convocazione di Denzel Dumfries e Piotr Zielinski, dall’altro sono davvero impercettibili le chance di vedere Marcus Thuram all’opera contro la Roma.

Il centravanti francese, salvo ripensamenti dell’ultimo minuto, dovrebbe restare ancora a riposo. L’obiettivo dello staff nerazzurro, infatti, è che possa rientrare pienamente in gruppo in vista della semifinale d’andata di Champions League contro il Barcellona, prevista per mercoledì 30 aprile al Lluís Companys di Montjuic.

Al suo posto è verosimile che possa figurare uno fra Marko Arnautovic e Joaquin Correa a far coppia con Lautaro Martinez, mentre Taremi partirà dalla panchina.