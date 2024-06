Inter, Retegui così: 22 milioni e una contropartita

Il futuro del centravanti argentino naturalizzato italiano potrebbe essere ancora in Serie A, svelata la possibile destinazione dell’ex Atletico Tigre

Nonostante l’approdo in Liguria si sia materializzato soltanto nella scorsa estate, Mateo Retegui potrebbe finire per dire al Genoa dopo aver indossato la maglia rossoblù per una sola ed unica stagione.

Quali gli indizi? Se non altro il recente riscatto esercitato dalla formazione ligure per Vitinha e il fatto che proprio la squadra su cui siede attualmente in panchina il tecnico Alberto Gilardino sia alla ricerca di un nuovo rinforzo offensivo, che dovrebbe arrivare in questo caso proprio dall’Inter. L’undicesima forza dello scorso campionato di Serie A è infatti sempre più vicina ad accogliere Gaetano Oristanio alla propria corte, contropartita tecnica destinata a rientrare nell’affare che ben presto porterà Josep Martinez a vestire di nerazzurro. Nel frattempo, è cosa assai difficile prevedere il futuro di Retegui, centravanti che ad ogni modo non dovrebbe finire per allontanarsi dal massimo campionato italiano, proprio in virtù dell’interesse nutrito da Roma e in particolar modo Fiorentina nei suoi confronti.

Fiorentina a caccia di un nuovo centravanti: si punta a chiudere per Retegui

Al netto dell’interesse nutrito dalla formazione toscana nei confronti di Memphis Depay, altro attaccante accostato in verità anche a Inter e Milan, è quello di Mateo Retegui il nome per cui punta a chiudere il club attualmente presieduto da Rocco Commisso per il proprio attacco, profilo corteggiato anche dalla Roma.

Il club capitolino continua infatti a restare alle prese con le situazioni legate al futuro di Tammy Abraham (centravanti già finito sul mercato) e Paulo Dybala, quest’ultimo in scadenza a giugno 2025. Altro argomento di interesse in casa giallorossa sono i prestiti di Romelu Lukaku e Andrea Belotti che scadranno ufficialmente il prossimo 30 giugno. Sono queste, non a caso, tutte le ragioni per cui la squadra di Daniele De Rossi è in cerca di almeno un nuovo centravanti.

Come già anticipato, però, è la Fiorentina il club che ha seriamente preso a cuore la candidatura dell’ex Atletico Tigre per il proprio reparto avanzato, pedina per cui proprio la formazione viola potrebbe finire per mettere sul piatto un’offerta sui 20-22 milioni di euro più in aggiunta il cartellino di M’Bala Nzola o di un altro calciatore reputato non fondamentale per il proprio progetto tecnico (questo perché i toscani, eventualmente, non vorrebbero spendere più di 25 milioni per Retegui). Di 30 milioni di euro, intanto, la valutazione che ne fa il Genoa del proprio numero 19, scartato poco più di un anno fa dall’Inter in quanto non ritenuto pronto a detta del Ds Piero Ausilio e della restante parte della dirigenza meneghina.