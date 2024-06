Niente Inter, lo prende il Milan a costo zero: affare immediato

L’Inter ha avuto un contatto con l’avvocato dell’attaccante che sarà free agent tra dieci giorni. Ma ora è spuntato il Milan

Dall’Inter… Al Milan a costo zero. Le ultime indiscrezioni di calciomercato chiamano in causa le due milanesi. Si parla di attacco, nello specifico di una seconda punta entrata prepotentemente nei radar di entrambe. È la classica ‘occasione’ mercatara, perché è un free agent.

L’Inter ha messo Albert Gudmundsson in cima alle preferenze per completare il reparto offensivo, già rafforzatosi con l’ingaggio a zero di Mehdi Taremi. Necessaria, però, l’uscita di Marko Arnautovic che da mesi i nerazzurri hanno deciso di sbolognare dopo una stagione a dir poco deludente complici i soliti guai fisici.

Ci sono poi altri due ostacoli per l’islandese. Uno è il prezzo, considerato che il Genoa chiede tra i 35 e i 40 milioni di euro per il suo cartellino. Ne ha rifiutati circa 25 lo scorso gennaio, provenienti dalla Fiorentina. L’altro riguarda una pesante questione extracampo che mette a rischio la libertàm nel vero senso della parola, del ventisettenne.

Insomma, l’Inter rischia di fare un investimento importante per un calciatore che potrebbe perdere per cause non sportive fra alcuni mesi. Per cui non vanno escluse virate su altri profili, come accaduto per il portiere: Bento era il prescelto, ma le richieste elevate dell’Athletico Paranaense hanno spinto Ausilio e soci su Josep Martinez, compagno al Genoa dello stesso Gudmundsson.

Altri profili, ma chi? Come riportato da Interlive.it lo scorso 5 giugno, c’è stato un contatto con Sebastian Ledure, avvocato che segue Memphis Depay. L’olandese sarà un giocatore libero fra dieci giorni, visto che l’Atletico Madrid gli ha comunicato che non rinnoverà il suo contratto in scadenza il 30 giugno.

Dall’Inter al Milan: Depay può sbarcare a zero a Milano

Per ora non risulta che l’Inter abbia approfondito il discorso per Depay, il quale potrebbe comunque approdare in Serie A. E sull’altra sponda del Naviglio, perché secondo ‘Sky Sport’ il suo nome è finito sull’agenda del Milan. I rossoneri devono rinforzare un attacco che ha perso Giroud – – l’addio del francese è pesantissimo anche in termini di personalità ed esperienza – rimanendo con calciatori ‘leggerini’ quali Okafor e Jovic.

Depay potrebbe arrivare alla corte di Fonseca a prescindere da Zirkzee, col quale il Milan ha un’intesa sul contratto. Il club di Cardinale è pronto a pagare la clausola da 40 milioni, che scatterà dal 1° luglio, soltanto che non è ancora d’accordo con l’agente dell’olandese, Kia Joorabchian, per quanto riguarda le commissioni. Più passano i giorni e più il rischio che salti tutto aumenta, con Juventus e Manchester United pronte a inserirsi.