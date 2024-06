Marotta lo ha fatto di nuovo, Milan beffato al fotofinish: che colpo

I Campioni d’Italia, molto attivi in questa primissima fase di mercato, piombano su un obiettivo dei cugini: Marotta senza scrupoli

Sta diventando una piacevole abitudine. Almeno tale è per i tifosi nerazzurri, che anche quest’anno potrebbero godere dell’ennesimo ‘scippo’ che il loro abilissimo dirigente potrebbe perpetrare ai danni dei rivali cittadini. Già perché Marotta, oltre che nei colpi a parametro zero (Mehdi Taremi è solo l’ultimo affare di una lunga e prestigiosa lista) si sta specializzando in blitz improvvisi che vedono quasi sempre il Milan come vittima della situazione.I precedenti, del resto, abbondano.

A partire dal colpo Stefano Sensi nell’estate del 2019, passando per Marcus Thuram – invero seguito da tempo anche dalla stessa Benemata – per finire con Davide Frattesi, sono diversi i giocatori che sono diventati nerazzurri dopo esser stati molto vicini a diventare rossoneri. Nella lista sarebbe giusto includere anche lo stesso attaccante iraniano, che a fine agosto del 2023 era virtualmente un calciatore del Milan.

Il ‘Condor‘ del mercato degli ultimi anni – mai soprannome, ereditato dall’amico Adriano Galliani a cui fu affibbiato per primo, fu più appropriato per il dirigente ex Sampdoria e Juve – starebbe per mettere a segno un nuovo colpo. Un affare che potrebbe concretizzarsi a patto che Denzel Dumfries, già candidato all’addio la scorsa estate, venga effettivamente ceduto ad uno dei club di Premier che lo corteggia da tempo.

Colpo in Premier, Marotta brucia sul tempo il Milan

La partenza dell’olandese, oltre a rappresentare ossigeno pure per le casse di Viale della Liberazione, potrebbe spianare la strada all’arrivo di Matty Cash, terzino 26enne polacco in forza all’Aston Villa. Già visionato abbondantemente dal Milan, il laterale ex Nottingham Forest sembra perfetto per le esigenze tattiche di Simone Inzaghi.

Come accaduto per i casi sopracitati, l’indecisione di Furlani e soci potrebbe rivelarsi ancora una volta fatale. I nerazzurri, che in caso di addio dell’ex PSV hanno messo nel mirino anche Dan Ndoye del Bologna, sembrano fare sul serio per il calciatore polacco.

Fisico imponente, gamba in grado di coprire senza problemi tutta la corsia di competenza, Cash non ha un valore di mercato esattamente basso: 30 milioni è la valutazione minima che i Villans attribuiscono al loro esterno.

Considerando che, a dispetto di un contratto che scade a giugno del 2025, Marotta non intende cedere Dumfries per meno di 40-45 milioni, ecco che il tesoretto di mercato potrebbe essere reinvestito su Cash. Con una parte di differenza destinata al bilancio. E con buona pace del Milan, che dovrebbe ancora una volta inchinarsi alla dura legge del ‘Condor’…