Tutto confermato: 8 milioni dall’Inter e Milan beffato

Tante sconfitte, dentro e fuori dal campo: quest’anno i nerazzurri hanno messo in difficoltà i cugini rossoneri su tutti i fronti, e già a partire dai giorni più caldi dall’estate, ovvero da prima ancora che cominciasse il campionato che ha pertanto la squadra allenata da Inzaghi a conquistare la ventesima stella.

Al di là degli sfottò, delle ricostruzioni tese a esasperare o a minimizzare, o addirittura a negare, lo scenario, è impossibile far finta di niente. Il Milan si sta mangiando le mani per quei colpi che sembrava avere ormai in pugno e che poi l’Inter è riuscita a chiudere con mirabile maestria.

L’episodio di cui si è tornati a parlare negli ultimi giorni, dopo che dall’ambiente Milan erano giunte nuove voci per smentire la narrazione dominante, è stato per l’ennesima volta confermato. L’esperto di mercato è tornato sui fatti di quest’estate e ha ribadito che per 8 milioni l’Inter è riuscita a superare la concorrenza del Milan e così a prendersi uno dei talenti più in evidenza della stagione.

L’esperto di mercato Fabrizio Romano ha confermato quanto già noto, e cioè che Milan aveva in mano Marcus Thuram, e che l’Inter è riuscita a spuntarla in extremis con un ingaggio lievemente più altro e una commissione da 8 milioni di euro.

Proprio la commissione avrebbe spinto il Milan a interrompere le contrattazioni, forse nella convinzione che nessuno avrebbe offerto di più al nazionale francese. “Un anno fa il Milan non prende Thuram per via delle commissioni, che ha poi pagato l’Inter che lo ha preso“, ha dichiarato a ‘Kick Off’.

Milan beffato per 8 milioni: la storia si ripete

Il retroscena è tornato d’attualità per diversi motivi. Di base, l’argomento si è riaperto dopo che vari giornalisti vicini al Milan hanno tentato di negare che il club rossonero sia mai stato vicino a chiudere Thuram. Inoltre, la trattativa fallita potrebbe oggi rappresentare un vero e proprio monito per i diavoli.

La storia, infatti, potrebbe ripetersi. Come? Lo spiega lo stesso Romano rivelando che il Milan non sembra per nulla intenzionato a pagare le commissioni richieste dagli agenti di Zirkzee. La pretesa dei procuratori viene interpretata come una pura speculazione dai dirigenti rossoneri (anche Ibra sembra aver preso le distanze dall’obiettivo, in perfetto stile da volpe e l’uva), mentre per agenti dell’olandese la pretesa appare più che legittima.

Dal punto di vista dei procuratori, il ragazzo vale molto più di 40 milioni che il Milan pagherebbe al Bologna. Per questo, chi vuol prenderlo a quel prezzo deve sborsare qualcosina in più. Giusto o non giusto, così funziona il mercato. E a voler fare troppo gli intransigenti si rischia di rimanere a bocca asciutta. Come successo con Thuram, appunto. Ma anche con Frattesi e poi con Taremi. Guada caso altri due poi arrivati all’Inter.

La versione di Thuram: perché ha scelto l’Inter

Qualche giorno fa anche il diretto interessato ha voluto esprimersi sulla questione, pur non facendo nomi. Intervistato ai microfoni di France Football, Thuram ha voluto raccontare come e perché ha scelto l’Inter, rivelando di essere stato contattato da tanti altri club importanti.

L’attaccante ha dichiarato di non aver “costruito” la propria carriera con l’idea di voler giocare in un determinato campionato. Essendo cresciuto in Italia, e poi maturato in Francia, Spagna e Germania, Thuram si è sempre considerato un giocatore “europeo”. Anche se però ha sempre avuto uno spirito italiano.

“I primi contatti con l’Inter risalgono a gennaio 2021“, ha poi raccontato il francese. “Giocavo ala sinistra e l’Inter mi voleva per fare la punta e la cosa mi sorprendeva. In realtà, mi conoscevano meglio loro di me. Poi però mi sono infortunato e quando sono tornati alla carica dopo il Mondiale in Qatar, non ho avuto dubbi, nonostante si fossero fatti avanti tanti altri club“. Nessun accenno al Milan e agli 8 milioni, ovviamente.