Inzaghi ha dato l’ok: il bomber se ne va, tifosi increduli

Grandi movimenti di mercato sul fronte offensivo dell’Inter: si aggiunge un altro profilo alla lista dei possibili partenti

Rispetto alla scorsa stagione, quando sia Marko Arnautovic che Alexis Sanchez arrivarono nelle ultime battute di mercato, Beppe Marotta si sta muovendo con largo anticipo per garantire al tecnico Inzaghi un ampio ventaglio di possibilità sul fronte offensivo.

Non è infatti un caso che sia già arrivato – verrebbe dire ‘ovviamente’ a parametro zero, conoscendo la nota abilità del dirigente di concludere affari di questo tipo – Mehdi Taremi, il bomber iraniano proveniente dal Porto. Già seguito dal Milan nella scorsa estate (l’asiatico era stato davvero vicinissimo a vestire la maglia rossonera), il bomber si aggiunge a Lautaro Martinez, Marcus Thuram, Joaquìn Correa e Marko Arnautovic.

Il parco attaccanti a disposizione di Inzaghi per la prossima stagione però non sarà affatto questo. Il cileno è ormai virtualmente un giocatore svincolato: dal 30 giugno sarà libero di trovarsi una nuova sistemazione.

L’argentino tornerà dal prestito al Marsiglia ma sarà ad Appiano Gentile solo di passaggio, mentre anche il destino dello stesso attaccante austriaco ex Bologna pare davvero appeso ad un filo. Soprattutto perché la dirigenza si sta già muovendo per far arrivare almeno altri due giocatori offensivi da inserire nel roster.

Uno dovrebbe essere Albert Gudmundsson, il formidabile giocatore del Genoa protagonista di una grande stagione con la maglia del Grifone. L’altro, allo stato attuale, potrebbe essere Francesco Pio Esposito, il più giovane dei fratelli Esposito, uno che a 18 anni, giocando in prestito nello Spezia, ha contribuito in modo decisivo alla salvezza del club ligure.

Esposito come pedina di scambio: ecco l’obiettivo di Inzaghi

Non a caso abbiamo usato il condizionale nel sostenere che il nativo di Castellammare di Stabia partirà nella rosa dei Campioni d’Italia nella prossima imminente stagione. Già perché mutate esigenze di mercato, relative ad altri reparti, potrebbero portare ad una decisione clamorosa.

Marotta sta infatti prendendo atto della volontà di Stefan de Vrij di cambiare aria. Se l’olandese dovesse andar via, ecco che si materializzerebbe l’assalto ad Alessandro Buongiorno, il granata doc nel mirino del Napoli di Conte. Per abbassare le esose pretese economiche di Urbano Cairo, la dirigenza nerazzurra potrebbe decidere di mettere sul piatto proprio Esposito come parziale contropartita tecnica.

Una decisione, considerando che il ragazzo promette davvero faville, che lascerebbe di stucco i tifosi.