L’Inter balla il tango: doppio colpo dal Boca Juniors

Dopo i sondaggi per il portiere Brey, l’Inter punta anche un altro argentino di ruolo centrocampista. Prenderà parte alle prossime Olimpiadi in rappresentanza della Nazionale Albiceleste

Appena un paio di giorni fa l’Inter ha fatto discutere in merito al piano strategico che la propria dirigenza starebbe studiando per potare quanto prima in nerazzurro almeno un paio di calciatori giovani da inserire gradualmente in Prima Squadra. Questa è soltanto una delle linee guida della nuova direzione manageriale di Giuseppe Marotta e Piero Ausilio, ma appare come la più importante soprattutto per il futuro del club.

Al netto dei rinnovi di contratto e di quanti sono invece in scadenza, il club ha infatti ben pensato di mettere in piedi un paio di operazioni a parametro zero per non intaccare le casse societarie e di investire denaro extra – sempre senza sforare limiti prefissati in partenza – su baby talenti di scuola sudamericana.

In Argentina, nello specifico, gli osservatori nerazzurri hanno pescato il giovane portiere classe 2002 Leandro Brey, facente parte del Boca Juniors con cui ha già avuto l’onore di disputare qualche partita in stagione dimostrando grandissimi margini di crescita. Questo primo approccio conoscitivo non è stato tuttavia l’unico della settimana, perché almeno nelle intenzioni l’Inter si è avvicinata particolarmente ad un secondo calciatore argentino in forza alla ‘Azul y Oro’ di Buenos Aires.

Ezequiel Fernández ha stregato l’Inter, bis con Brey

Il portale locale ‘El Crack Deportivo’ ha infatti reso noto che l’Inter ha messo gli occhi su Ezequiel Fernandez, altro classe 2002, mediano importatore e centrale difensivo aggiunto all’occorrenza già parte della formazione titolare di Diego Martinez.

Il calciatore dovrebbe prender parte al prossimo incontro di Copa Sudamericana intorno alla prossima metà di luglio fra Independiente e Boca; lì potrà esser studiato ancor più da vicino sul campo per perfezionare l’identikit da presentare in via definitiva a Marotta e Ausilio. Fernandez piace per caratteristiche e margine di crescita, oltretutto prenderà parte al ritiro con la Nazionale Argentina in vista della disputa delle partite previste ai prossimi Giochi Olimpici di Parigi.

Decisamente un grande biglietto da visita per il calcio europeo, visto che oltre all’Inter vi sono numerosi altri club internazionali disposti a fare affari per lui. Al momento il costo del suo cartellino supera abbondantemente quello del compagno di squadra, tuttavia questo dettaglio non dovrebbe rappresentare un grosso scoglio nel momento in cui l’Inter dovesse avere dalla sua sufficiente disponibilità economica per saldare il costo della clausola rescissoria presente su entrambi i contratti.