“Accordo con l’Inter per Carboni”: ultimi dettagli, poi visite e firma

Raggiunta un’intesa con l’Inter per il prestito biennale, ma è probabile che sia valida fino a dicembre 2025. Tutti i dettagli

Si stanno risolvendo gli ultimissimi dettagli contrattuali, ma l’affare è bello che concluso. È tutto pronto per le visite mediche e la firma sul contratto. Carboni si appresta a lasciare l’Inter, anche se non a titolo definitivo.

A breve Franco Carboni sarà un nuovo calciatore del River Plate. Stando alle indiscrezioni di ‘Tyc Sports’, il club di Buenos Aires ha raggiunto un accordo con i nerazzurri per il prestito biennale (ma è probabile che sia valido fino a dicembre 2025) del terzino di proprietà dell’Inter e che nella scorsa stagione si è diviso tra Monza e Ternana.

Fratello maggiore del più quotato Valentin, Carboni senior ha spinto molto affinché l’operazione col River andasse in porto. Farà ritorno in Argentina, quindi a casa, con la garanzia di tornare a giocare con regolarità. Qui in Italia, il classe 2001 ha dimostrato di non essere all’altezza del fratello nonché di un palcoscenico importante come la Serie A. In verità non ha lasciato il segno nemmeno in B, a Terni, dove si era trasferito lo scorso gennaio dato che in Brianza era finito ai margini.

Col River ci sono colloqui anche per Joaquin Correa, il grande esubero dell’Inter. Ma l’affare per il ‘Tucu’ presenta due ostacoli rilevanti: il primo, l’Inter non può darlo in prestito visto che il contratto dell’ex Lazio scade fra un anno. A meno di un rinnovo ora non nei piani; il secondo, l’ingaggio del classe ’94 tocca i 6 milioni lordi. Per questo rimangono valide le soluzioni Turchia e Arabia per il futuro dell’attaccante rientrato da Marsiglia.

💥Lautaro boom in Copa America

🇦🇷Il capitano dell’Inter entra e decide la supersfida col Cile mandando l’Argentina ai quarti di finale#Lautaro #CileArgentina #CopaAmèrica2024 pic.twitter.com/OQTVFWpUos — Interlive (@interliveit) June 26, 2024

Valentin Carboni verso l’addio all’Inter: i dettagli

Probabilmente lascerà l’Inter, lui a titolo definitivo, anche Valentin Carboni. Ora in Copa America con l’Argentina, il classe 2005 reclama spazio coi nuovi agenti che spingono per una cessione pure per una questione di commissioni. Ausilio ha capito l’antifona e per questo ha spalancato un portone alla vendita di Carboni, il quale avrebbe peraltro anche difficoltà di collocazione nel 3-5-2 di Inzaghi.

La società di viale della Liberazione punta a incassare una cifra importante da Carboni. L’ambizione massima è 40 milioni, ma il sì interista potrebbe giungere pure intorno ai 25 milioni di euro. Il ragazzo vanta estimatori sia in Italia, dalla Fiorentina all’Atalanta passando per la Lazio, che all’estero, tra Spagna e Inghilterra.