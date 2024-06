Blitz in sede Inter del direttore sportivo: affare in chiusura

Il Ds incontra la dirigenza dell’Inter per completare l’operazione. Fumata bianca possibile sulla base di un prestito con opzione

Il blitz in sede Inter del Direttore sportivo dà valore alle ultime indiscrezioni che parlavano di chiusura ormai imminente dell’operazione. L’accordo definitivo è ormai stato raggiunto, con il vertice in viale della Liberazione necessario per la fumata bianca.

Sebastiano Esposito all’Empoli, ci siamo. Il neo Ds dei toscani, Roberto Gemmi, è stato pizzicato entrare nella sede dell’Inter, dove si incontrerà con la dirigenza interista per chiudere una volta per tutte l’affare con protagonista l’attaccante 2002 rientrato dal prestito alla Sampdoria. Con lui il collaboratore scouting Armando Perna.

Entro la fine di questa settimana è attesa la fumata bianca, con l’operazione destinata ad andare in porto a meno di clamorosi colpi di scena. Esposito rinnoverà prima con l’Inter, dato che il suo contratto attuale scade a giugno 2025, e poi si trasferirà all’Empoli in prestito con opzione d’acquisto. La società di Oaktree potrebbe garantirsi un controriscatto oppure una ricompra come per Fabbian e il fratello di Sebastiano, Francesco Pio Esposito obiettivo del Torino.