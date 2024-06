Firma con l’Inter a un passo: 30 milioni tra cartellino e ingaggio

Sprint finale dell’Inter per arrivare al traguardo: per il calciatore è pronto un contratto quinquennale da 3 milioni

Dopo Zielinski e Taremi, l’Inter sta per chiudere una terza operazione. Stavolta non a costo zero, ma per complessivi 30 milioni di euro. Il nuovo acquisto andrà a coprire un ruolo oggi scoperto, stando alle ultime indiscrezioni la fumata bianca è attesa entro la fine di questa settimana.

Negli ultimi due-tre giorni c’è stata l’accelerata, considerata decisiva per arrivare a una conclusione. Adesso l’Inter è davvero a un passo da Josep Martinez, portiere spagnolo del Genoa diventato obiettivo numero uno del club di Oaktree dopo il tramonto della pista Bento. Il brasiliano era la priorità per il ruolo di vice ed erede di Sommer, ma l’Athletico Paranaense ha sparato alto, anzi altissimo e così i dirigenti interisti hanno virato altrove.

Precisamente su Martinez, l’anno scorso seguito con attenzione e dal vivo per tutta una stagione. Bravo coi piedi e con personalità, il ventiseienne di Alzira è stato promosso dagli scout, da Ausilio e ovviamente da Simone Inzaghi. Per lui è pronto un contratto di cinque anni da 1,5 milioni di euro netti l’anno, con la possibilità di diventare un titolare a partire del 2024/2025 dopo un’annata alle spalle di Sommer, il cui contratto coi nerazzurri scade nel 2026.

Da qui a sabato è previsto lo sprint finale dell’Inter, per definire tutti i dettagli col Genoa: l’affare potrebbe non comprendere contropartite tecniche, con Oristanio che potrebbe trasferirsi in Liguria in un’operazione a parte. La mezz’ala rientrata dal prestito al Cagliari preferirebbe sempre traslocare al Venezia, pronto a prenderlo a titolo definitivo e a garantirgli un minutaggio maggiore. In ogni caso, l’Inter proverà a prendersi l’opzione di riacquisto.

Inter, 15 milioni per Martinez: l’impatto a bilancio del portiere spagnolo

L’Inter vuole arrivare al traguardo spendendo 15 milioni di euro. Di 13 milioni più 2 di bonus sarebbe l’ultimissima offerta presentata al Genoa e che dovrebbe portare alla stretta di mano: “Penso che il nostro portiere valga molto di più – ha detto a ‘TeleNord’ il CEO rossoblù Blasquez – ma delle volte non dipende da noi”.

Ma che impatto avrebbe sul bilancio Inter l’operazione Martinez? Per ‘calcioefinanza.it’, la quota di ammortamento per la stagione ventura sarebbe pari a 2,6 milioni di euro escludendo i bonus. Aggiungendo lo stipendio del giocatore, che dovrebbe essere di 1,5 milioni di euro netti a stagione (ovvero circa 2,78 milioni di euro lordi), “il costo complessivo di Martinez all’Inter per la stagione 2024/25 sarebbe pari a 5,38 milioni di euro“.