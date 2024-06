Blitz improvviso dall’Arabia per Lautaro: “Accordo raggiunto”

Lautaro è approdato all’Inter nell’estate 2018 per circa 25 milioni. In sei stagioni ha realizzato 129 gol e fornito 43 assist

Stando alle ultime indiscrezioni di calciomercato un club della Saudi League sarebbe tornato alla carica per Lautaro Martinez. Stavolta il nome che si fa è quello dell’Al-Riyadh, arrivato quattordicesimo nello scorso campionato e ancora sprovvisto di allenatore. Come normale che sia visto il suo rendimento negli ultimi due anni, l’argentino è molto ambito in Arabia Saudita, una meta che farebbe impennare i suoi guadagni a cifre davvero stellari.

Lautaro ha detto no al trasferimento in Arabia l’estate scorsa e, molto probabilmente, risponderà picche anche in questa. Del resto la sua volontà è quella di continuare a giocare nel calcio che conta, in Europa e in particolare nell’Inter come ha confermato il suo agente nell’intervista concessa a ‘winwin.com’.

Alejandro Camano ha spazzato via i nuovi rumors sull’Arabia che hanno come protagonista il suo assistito, ribadendo che è tutto fatto per il prolungamento con la società ora di Oaktree: “Se c’è una trattativa con l’Arabia Saudita? Abbiamo raggiunto un accordo per il rinnovo del contratto con l’Inter – le sue parole – Lautaro è un leader e il capitano della squadra, aspetto molto importante per lui. Questa è la verità”.

Lautaro ha detto sì all’ultima proposta formulatagli da Marotta e Ausilio, vale a dire un quinquennale da circa 9 milioni a stagione più bonus. Ogni anno, quindi, potrebbe superare i 10 milioni. La sua richiesta iniziale sarebbe stata di 12 milioni a salire, tanto che col suo agente l’Inter è arrivata quasi allo ‘scontro’. Alla fine ha prevalso la voglia di rimanere a Milano e in nerazzurro, e il fatto che non ci fosse nessun top club pronto ad ‘accontentarlo’ sul piano economico.

Lautaro, futuro all’Inter: rinnovo fino a giugno 2029

Il futuro del numero 10, capitano da quasi due anni, sarà in maglia nerazzurra. Che indossa dall’estate 2018, quando venne acquistato dal Racing per circa 25 milioni di euro. In 6 stagioni ha disputato 282 partite, realizzando 129 gol e fornendo 43 assist. È l’ottavo marcatore della storia dell’Inter, ha superato il suo ex compagno ad Appiano Mauro Icardi, fermatosi a 124.

Nella scorsa le reti sono state 27, quasi tutte (24) in campionato di cui è stato il capocannoniere. Col nuovo accordo – manca soltanto l’ufficialità – diventa il calciatore più pagato della rosa dell’Inter, superando Hakan Calhanoglu e Barella, nonché di tutta la Serie A.