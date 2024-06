Affare chiuso e visite mediche: Inter, tutto pronto per la firma

L’affare stavolta sembra davvero chiuso, e si parla già di visite mediche: il neo-acquisto interista è pronto per la firma

C’è ancora un po’ di scetticismo da parte dei tifosi nerazzurri rispetto all’operazione. Ma, evidentemente, siamo di fronte a una chiara scelta tecnica: la dirigenza ha voluto chiudere l’affare investendo tutto ciò che aveva a disposizione. Che si tratti di un buon colpo o di un errore lo scopriremo solo con il tempo. Magari, più di un anno. Nel senso che neanche fra dodici mesi si potrà già valutare la bontà dell’acquisto.

Il colpo è di prospettiva. L’Inter cercava una riserva già pronta alla Serie A da inserire piano piano come titolare, con un occhio al ricambio generazionale. I tifosi nerazzurri sapevano che il mercato sarebbe stato a saldo zero, e che tutto il budget per gli acquisti necessari e accessori andrà giocoforza ricavato dalle cessioni. E di fatto l’Inter ha già messo in commercio il piccolo tesoretto che aveva a disposizione. 13 milioni, più o meno, più altri 2 di bonus per prendere un secondo portiere.

I nerazzurri hanno infatti chiuso l’affare con il Genoa per portare a Milano lo spagnolo Josep Martinez: si parla già di visite mediche da svolgere la prossima settimana e di firma programmata su un contratta da circa 2 milioni a stagione che legherà l’estremo difensore alla nuova squadra fino al 2029.

Giusto impegnare ora questi 13 milioni sull’unghia? Sarebbe stato forse meglio usarli per tappare prima i buchi evidenti della rosa (la quarta punta e magari anche un centrale giovane e valido)? E come mai l’Inter ha deciso di accordarsi con il Genoa senza sfruttare contropartite, quando si diceva che lo spagnolo era solo un’alternativa meno cara rispetto a Bento (valutato a oggi ancora 15 milioni)?

Affare Josep Martinez già chiuso: l’Inter organizza le visite mediche

Proprio nelle scorse ore, dal Brasile, è venuta fuori un’intervista a un rappresentate di Bento. Il tizio ha dichiarato che il portiere brasiliano è stato mollato per motivi tecnici e non economici. Quindi Martinez è stato preferito al brasiliano e non preso come un ripiego. Per Ausilio e Marotta lo spagnolo è un futuro numero 1 già affidabile.

In questa prima stagione imparerà a reggere il peso della maglia e a interpretare il ruolo secondo la visione di Inzaghi. E si presterà come secondo di Yann Sommer. Poi, come già capitato a Onana con Handanovic, proverà a mettersi in mostra e a rispondere presente quando chiamato in causa per potersi meritare, nel tempo, la maglia da titolare.

Lo svizzero è più bravo tra i pali rispetto a Martinez, e su questo ci sono pochi dubbi. Lo spagnolo però ha altre qualità che Sommer, data l’età, non può più affinare. L’ex Genoa sa leggere bene gli attacchi avversari e riesce a intervenire con tempismo nel momento in cui come la sua squadra subisce l’attacco della profondità. Sa giocare da sweeper keeper, quindi sa tenere la difesa alta sulle preventive.

I numeri dicono che è un estremo difensore sicuro nelle uscite e ottimo nelle letture, anche fuori dall’area di rigore. E questo è già un aspetto importante, perché Sommer con i piedi non è sempre a suo agio. Simone Inzaghi, si sa, vuole portieri che sappiano anche impostare. Così come faceva Onana, appunto, o come succedeva con Reina ai tempi della Lazio.

Josep Martinez dovrebbe sottoporsi alle visite mediche la settimana prossima. E si tratterà del primo passaggio propedeutico alla firma del contratto con il club nerazzurro e all’annuncio ufficiale. Al Genoa, se le notizie finora trapelate sono giuste, andranno 13,5 milioni di euro di base fissa più 2 di bonus.