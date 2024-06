Operazione chiusa: scambio di documenti con l’Inter

Tra cartellino e ingaggio parliamo di un investimento di circa 30 milioni da parte dell’Inter. Pronto un quinquennale da 3 milioni

L’Inter ha chiuso il terzo colpo della sua campagna acquisti estiva. Zielinski e Taremi, entrambi a costo zero, sono stati i primi due, peraltro conclusi nel bel mezzo della scorsa stagione. Tutti e due hanno pure già svolto le visite mediche, firmando rispettivamente un triennale con opzione e un biennale con opzione. Mancano solo gli annunci ufficiali, che arriveranno ai primi di luglio.

Il tris è completato da Josep Martinez, il portiere spagnolo scelto ormai da settimane per il ruolo di vice Sommer e per raccogliere, probabilmente dal 2025/2026 l’eredità dello stesso numero uno svizzero. L’operazione col Genoa si è definitivamente chiusa sui 15 milioni di euro bonus inclusi. Siamo allo scambio di documenti tra i club, quindi alla fumata bianca.

Il ventiseienne di Alzira è diventato la priorità per la porta dopo che Bento, l’obiettivo numero uno in origine, è stato mollato a causa delle elevate richieste dell’Athletico Paranaense. Circa 20/25 milioni di euro, col presidente dei brasiliani Petraglia intenzionato ad aspettare la fine della Copa America sperando nello scatenarsi di un’asta internazionale con il coinvolgimento di club inglesi.

Così Marotta e Ausilio hanno virato sull’ex Lipsia, dopo averlo seguito per una stagione intera. Il tutto con l’ok di Inzaghi, che apprezza il classe ’98 per la sua abilità nel gioco con i piedi. Martinez firmerà un contratto di cinque anni da 1,5 milioni di euro netti, poco meno di 3 milioni lordi. Tra cartellino e ingaggio parliamo di un investimento di circa 30 milioni, con l’impatto a bilancio nella prossima stagione che dovrebbe essere pari a 5,38 milioni secondo ‘Calcio e Finanza’.

Inter, Gudmundsson con Martinez: tutti i dettagli

Martinez lascia il Genoa dopo due anni. In Liguria ha vissuto un’esperienza altamente formativa in cui sono nate tante amicizie, tra le più importanti quella con Albert Gudmundsson. I due potrebbero ritrovarsi proprio in nerazzurro, considerato che l’islandese rimane sempre in cima alla lista del club di Oaktree per quanto riguarda il reparto avanzato.

L’affare Martinez è stato concluso dagli intermediari che seguono da vicino pure il numero 11 del ‘Grifone’, desideroso di fare il salto in una big. Con l’Inter ci sarebbe già una bozza di intesa, ma prima di un eventuale assalto al suo cartellino dovrà essere trovata una nuova sistemazione ad Arnautovic. ‘Impresa’ tutt’altro che semplice… Col Genoa potrebbe poi essere imbastita un’operazione con la formula del prestito oneroso più obbligo di riscatto ‘condizionato’.