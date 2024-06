Rabiot-Inter, l’operazione folle prende quota

Il forte centrocampista francese pare sempre più vicino a poter vestire la maglia nerazzurra a partire dalla prossima stagione, c’è già un duplice indizio di mercato che ha del clamoroso

Adrien Rabiot ha oramai deciso di dire addio alla Juventus a parametro zero dopo aver indossato la divisa bianconera per cinque lunghe stagioni. A pesare è infatti l’accordo che lega l’ex Psg alla formazione pluricampione d’Italia per un solo altro anno di tempo.

Di 7,5 milioni di euro a stagione l’ingaggio posto sul tavolo dalla Vecchia Signora per provare a convincere il classe ’95 a proseguire la propria avventura a Torino, offerta che l’attuale numero 25 della Juventus ha deciso di non prendere minimamente in considerazione. Inter, Milan, Bayern Monaco e Manchester United. Queste, intanto, le società che in questi ultimi mesi hanno incominciato a monitorare in maniera approfondita la situazione legata al futuro del 29enne nato a Saint-Maurice, ex compagno di squadra di Thiago Motta (neo allenatore della formazione piemontese) ai tempi del Psg. Quanto alle due italiane, invece, c’è un indizio di mercato che avvicina proprio Rabiot ad ambedue le società meneghine.

Rabiot a Milano, i bookmakers dicono che si può: Inter data tra 2,75 e 4, Milan quotato a 7,50

Ad analizzare il possibile futuro di Adrien Rabiot ci hanno pensato non soltanto gli esperti di mercato, ma anche i bookmakers.

Di fatto, dopo un’attenta serie di valutazioni, gli analisti di Goldbet e Snai hanno deciso di dare l’approdo del forte centrocampista francese a Milano in sponda nerazzurra tra 2,75 e 4. Discorso leggermente diverso, invece, per il Milan, destinazione quotata a 7,50. Ammontano a 35, per il resto, le presenze racimolate nella stagione volta da poco al termine dal classe ’95, in grado di mettere a registro 5 gol e 3 assist nei 31 gettoni raccolti nello scorso campionato di Serie A.